Катастрофа MH17 на Донбассе: в сети всплыла разоблачающая Россию переписка

В сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей комплекс "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению рейса MH17 на Донбассе.

Так, боец общался в соцсети "Вконтакте" с неизвестной девушкой, аккаунт которой могли вести следователи, пишет The Bell.

В ответ на ее настойчивые расспросы солдат раскрыл номер своего батальона и прозрачно намекнул на то, что соседний, 3-й батальон, состоящий из контрактников, в конце июня 2014 года направился в Украину.

thebell.io

Издание также опубликовало часть переписки, которая велась в 2015 году. (Стиль изложения сохранен в оригинале).

Анастасия: Нуууу. Лучше уж вы к нам

М: ААА Мы у вас уже были))) правда до ростова не доехали, но миллерово, каменск, мимо проежали)))

Анастасия: А в каком батальоне ты служил?

M: Я с А… это ты его так называла во втором когда мы ехали в Ростов с нами ребята забойные из третьего ехали так мы оторвались по полной

Анастасия: В смысле по полной?

М: Там ими правда мудак один руководил XXX ст. лейтенант так он всю малину портил. Мы когда в миллерово были думали его ягодками волчьими накормить но не нашли)

Анастасия Чего он такого сделал?? М: Ну ребята контрактники были при деньгах, купили бухла, а он гнида разбил две бутылки, ладно дело прошлое жаль что ребята после миллерово поехали в другую сторону

Анастасия: Ммм А куда? М: А не скажу это очень большая тайна, если кто узнает этому секар-башка, намекнуть только могу

Анастасия: Че прям тайна государственная?

М: Песню знаешь такую Дан приказ ему — на запад, Ей – в другую сторону… Уводили комсомольцы. На гражданскую войну.

Анастасия: К сине желтым чтоли?

M: Ну не на гражданскую), а ты глянь не только красивая но еще и умная.

В кадрах из переписки видно, что девушка подписана как Анастасия Дорохова. Среди ее друзей обнаружили, скорее всего, того самого военнослужащего, срочника Максима Г…ва из Альметьевска (Татарстан), служившего летом 2014 года в Курске. Его размытые фото совпадают со снимками в переписке.

thebell.io

При этом, стало известно, что солдат входил в состав колонны, которая отправилась в направлении Миллерово в Российской Федерации с ЗРК "Бук" с цифрами 3 и 2 на борту. О перемещениях свидетельствуют также данные из соцсетей самого парня и его родственников.

Фото в соцсети совпадает с видом казармы в Курске thebell.io

По данным The Bell, аккаунт девушки вели на протяжении 4 месяцев. Вероятнее всего, за этим стояло следствие или разведка. Издание отправило личные сообщения обоим фигурантам переписки, однако ответа на получило.

Отметим, 19 июня Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

MH17 Dutch News

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