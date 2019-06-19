Катастрофа MH17 на Донбассе: в ЕС обвинили Россию в неадекватности

Нидерланды пошли на дипломатические шаги в отношении России из-за того, что она не желает способствовать расследованию катастрофы MH17 на Донбассе.

Об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте, передает nos.nl. По его словам, правительство пошло на такие действия по просьбе прокуратуры. Отмечается, что в данном деле и вовсе не идет речи о "политическом процессе".

В прокуратуре упрекнули российские власти в том, что они "адекватно не ответили на запросы о правовой помощи". При этом, какие именно имеются ввиду дипломатические меры, не уточняется.

МН17 obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были названы имена подозреваемых в причастности к авиакатастрофе на Донбассе террористов под руководством Игоря Гиркина.

Российская сторона, в свою очередь, в привычном стиле заявила, что ее хотят дискредитировать, выдвигая "абсолютно голословные обвинения".

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