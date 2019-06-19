Катастрофа MH17 на Донбассе: названы имена подозреваемых террористов

Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Экспертно-журналистская группа 19 июня опубликовала новый доклад, в котором установлены личности большинства фигурантов прослушек СБУ, ранее неизвестные широкой общественности.

В материале обнародованы реальные имена нескольких боевиков, которые оказались фигурантами прослушек СБУ, а также дана предварительная оценка степени их причастности к транспортировке "Бука" и трагедии MH17.

Самолет МН17 после крушения ВВС

"Министерство обороны ДНР"

Игорь Гиркин/Стрелков, позывной "Стрелок"

Игорь Гиркин/Стрелков

Гражданство: Россия

Роль летом 2014 г: "Министр обороны ДНР"

Связь с MH17: Бывший полковник ФСБ Стрелков утром 18 июля участвовал в одном из опубликованных разговоров с Сергеем Дубинским, который был связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Поскольку большинство сепаратистов, имеющих отношение к MH17, были его подчиненными, вероятно, он также был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России. Он тесно сотрудничал в середине июля 2014 года с Пулатовым и Харченко, которые оба, предположительно, обеспечивали охрану "Бука" возле места пуска.

"ГРУ ДНР" в 2014 году было военной разведывательной организацией в "Донецкой народной республике". Ее возглавлял Сергей "Хмурый" Дубинский.

Эта группа координировала транспортировку "Бука" по подконтрольной сепаратистам территории 17 и 18 июля, а также обеспечивала безопасность "Бука" на месте пуска к югу от Снежного. Возможно, эта организация также причастна к решению о сбитии MH17. Хотя формально "ГРУ ДНР" было независимо от России, неоднократно утверждалось, что на самом деле оно полностью или частично контролировалось российским ГРУ.

Сергей Дубинский, позывной "Хмурый"

Сергей Дубинский

Роль летом 2014 г: глава "ГРУ ДНР", подчиненный Стрелкова. По официальным заявлениям Украины, также сотрудник российского ГРУ.

Связь с MH17: Несколько перехваченных телефонных переговоров говорят о том, что именно Дубинский запросил поставку боеготовой установки "Бук", чтобы защитить его силы на фронте к югу от Снежного, и что 17 июля он лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска. Он также причастен к эвакуации "Бука" назад в Россию после сбития MH17. Кроме того, доказано, что Дубинский приказывал своим подчиненным осуществлять охрану "Бука" в районе места пуска к югу от Снежного, и что его группа могла сыграть важную роль в решении сбить MH17, предполагая, что это был самолет противника.

Олег Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф"

Олег Пулатов

Гражданство: Россия Роль летом 2014 г: глава 2-го отдела "ГРУ ДНР", подчиненный Сергея Дубинского

Связь с MH17: Олег Пулатов — бывший подполковник Вооруженных сил России, ранее опознали как человека под позывным "Гюрза", который упоминается в одной из прослушек. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

Леонид Харченко, позывной "Крот"

Леонид Харченко

Гражданство: Украина Роль летом 2014 г: с 6 июля — командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР".

Связь с MH17: Харченко, как выяснилось, причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

Эдуард Гилазов, позывной "Рязань"

Эдуард Гилазов

Гражданство: Россия Роль летом 2014 г: командир 1-й разведывательной роты "разведывательного батальона Крота", подчиненный Харченко.

Связь с MH17: Гилазов был идентифицирован как командир сепаратистов, который после сбития привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежном. Возможно, он также принимал участие в охране "Бука" рядом с местом пуска к югу от Снежного.

Олег Шарпов, позывной "Змей"

Гражданство: Украина

Роль летом 2014 г: командир взвода разведывательной роты

Связь с MH17: Шарпов был идентифицирован как сепаратист по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом "Кротом" Харченко. В этом разговоре он спрашивает, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, сбившую MH17. Поскольку этот разговор имел место более чем за два часа до сбития, крайне вероятно, что Шарпов присутствовал на месте пуска.

Группа Безлера

Группа Безлера называется так по имени Игоря Безлера (позывной "Бес"), бывшего офицера Вооруженных сил России, который, по данным СБУ, служил в ГРУ России во время конфликта на востоке Украины. Летом 2014 года группа Безлера контролировала город Горловку и прилегающие районы. Со сбитием MH17 группу Безлера связывают два перехваченных телефонных разговора с участием Безлера.

Игорь Безлер, позывной "Бес"

Игорь Безлер

Гражданство: Россия

Роль летом 2014 г: командир группы Безлера, по украинским заявлениям — сотрудник российского ГРУ.

Связь с MH17: Безлер присутствует на перехвате телефонного разговора с его подчиненным Стельмахом, который информирует его, что к Безлеру летит "птичка". Безлер дает своему подчиненному указание передать это сообщение "наверх", тем самым, возможно, поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета. Голос Безлера также слышен на прослушке, где он докладывает о сбитии самолета человеку, которого СБУ идентифицировала как агента ГРУ Василия Геранина.

Сергей Поваляев, позывной "Боцман"

Сергей Поваляев

Гражданство: Россия

Роль летом 2014 г: заместитель командира группы Безлера, возможно — офицер российского Спецназа ГРУ.

Связь с MH17: В перехваченном телефонном разговоре Сергея Дубинского с "Боцманом", который имел место вскоре после сбития MH17, Дубинский сообщает "Боцману", что утром он получил "Бук-М" и что они только что сбили "Сушку" (вероятно, он имеет в виду украинский штурмовик Су-25). Кроме того, что "Боцман" являлся заместителем Безлера, прямая связь "Боцмана" со сбитием MH17 не прослеживается.

Валерий Стельмах, позывные "Наемник" (на украинском — "Найманець") и "Батя"

Валерий Стельмах

Роль летом 2014 г: комендант Дзержинска до 21 июля 2014 г., подчиненный Безлера.

Связь с MH17: Стельмах был идентифицирован как лицо с позывным "Наемник" (на украинском — "Найманець"), который сообщил об MH17 как о военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития. Безлер также дал ему указание сообщить об этом "наверх", что может говорить о том, что Стельмах передал это сообщение "ГРУ ДНР" или другой вышестоящей организации/лицу, которые контактировали с экипажем "Бука". Возможно, это сообщение дошло до экипажа "Бука" незадолго до сбития MH17.

Игорь Украинец, позывной "Минер"

Игорь Украинец

Гражданство: Украина Роль летом 2014 г.: подчиненный Безлера, командир пехотного отряда, известного как "группа Минера".

Связь с MH17: Украинец был идентифицирован как командир "группы Минера", которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбитием MH17. Хотя журналистам удалось подтвердить, что Украинец на тот момент являлся подчиненным Безлера, они не обнаружили свидетельств в пользу причастности Украинца к сбитию MH17. Изучаются возможные объяснения того, почему Безлер упомянул его в связи со сбитием самолета.

Батальон "Восток"

Батальон (впоследствии — бригада) "Восток" был одной из крупнейших группировок сепаратистов летом 2014 г. и базировался в Донецке. Его возглавлял Александр Ходаковский, перебежчик из подразделения спецназа СБУ "Альфа". Перехваченные телефонные переговоры свидетельствуют о том, что батальон "Восток" помогал обеспечить транспортировку прибывшей в Донецк установки "Бук". Имеются также свидетельства о том, что руководство подразделения также заранее знало о прибытии "Бука" из России.

Александр Ходаковский, позывной "Скиф"

Александр Ходаковский

Гражданство: Украина Роль: командир батальона "Восток", до 16 июля 2014 года — "министр государственной безопасности ДНР" .

Связь с MH17: Ходаковский помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушкам, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировку по Донецку. После сбития MH17 Ходаковский признал в интервью Reuters, что заранее знал о "Буке", однако впоследствии отрицал эти слова и утверждал, что их вырвали из контекста. Прослушки СБУ также свидетельствуют о том, что он некоторое время пытался спрятать "черные ящики" MH17 от ОБСЕ и других по заданию Москвы, что он впоследствии также отрицал.

Александр Семенов, позывной "(Сан) Саныч"

Александр Семенов

Роль: заместитель командира батальона "Восток", "заместитель премьер-министра ДНР по экономике", подчиненный Ходаковского.

Связь с MH17: перехваты телефонных переговоров свидетельствуют о том, что Семенов помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецке, действуя согласованно с Сергеем Дубинским. Накануне сбития Дубинский рассказал Семенову, что надеется получить зенитную установку для операций на фронте под Мариновкой.

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