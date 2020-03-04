Катастрофа MH17: Климкин раскрыл правду о "военной операции" Нидерландов на Донбассе

Правительство Нидерландов не готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших в авиакатастрофе Boeing 777 рейса MH17. Такая возможность рассматривалась лишь теоретически.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя соответствующие публикации нидерландских СМИ. По его словам, данная информация является "вбросом" перед началом судебного процесса по делу о сбитом "Боинге".

"Операцию никто не готовил, не волнуйтесь. Если бы была подготовка, она бы не могла быть без нас и нашего содействия. На самом деле, была идея, если бы не получилось договориться о доступе, тогда возможно какие-то дальнейшие идеи пошли в практическое обсуждение. А так в практическое обсуждение ничего не пошло", – объяснил бывший глава МИД.

По его словам, любая такая операция на украинской территории "даже с точки зрения логистики без нас невозможна по определению".

"Эта тема понятно почему вброшена. 9 марта начинается суд по малайзийскому "Боингу", эмоции бурлят, и потому это возникает", – пояснил экс-министр.

"Никто это не обсуждал в практическом смысле. Поскольку когда самолет был сбит, а это преступление против человечности, голландцы, как и мы все, были в сумасшедшем эмоциональном состоянии. Когда было на 100% непонятно, будет доступ или нет, голландцы для себя стали рассматривать возможность идеи, не смогут ли они обеспечить этот доступ каким-то другим путем. Но практически это никто не обсуждал, поскольку доступ был предоставлен", – отметил Климкин.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нидерландские СМИ распространили информацию, что военное командование страны планировало тайную военную операцию на Донбассе. Тысяча военных якобы должны были взять под контроль район авиакатастрофы MH17, чтобы обеспечить работу международных следователей и не дать террористам "ДНР" уничтожить важные улики. По данным нидерландских СМИ, операцию отменили в последний момент.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении рейса МН17. Это террористы "ДНР" Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Суд по данному делу начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Нидерландские следователи утверждают, что у них есть свидетель запуска российской ракеты по MH17. В МИД РФ назвали это заявление "балаганом".

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