Катастрофа MH17: Климкин раскрыл правду о "военной операции" Нидерландов на Донбассе

Правительство Нидерландов не готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших в авиакатастрофе Boeing 777 рейса MH17. Такая возможность рассматривалась лишь теоретически.
Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя соответствующие публикации нидерландских СМИ. По его словам, данная информация является "вбросом" перед началом судебного процесса по делу о сбитом "Боинге".
"Операцию никто не готовил, не волнуйтесь. Если бы была подготовка, она бы не могла быть без нас и нашего содействия. На самом деле, была идея, если бы не получилось договориться о доступе, тогда возможно какие-то дальнейшие идеи пошли в практическое обсуждение. А так в практическое обсуждение ничего не пошло", – объяснил бывший глава МИД.
По его словам, любая такая операция на украинской территории "даже с точки зрения логистики без нас невозможна по определению".
"Эта тема понятно почему вброшена. 9 марта начинается суд по малайзийскому "Боингу", эмоции бурлят, и потому это возникает", – пояснил экс-министр.
"Никто это не обсуждал в практическом смысле. Поскольку когда самолет был сбит, а это преступление против человечности, голландцы, как и мы все, были в сумасшедшем эмоциональном состоянии. Когда было на 100% непонятно, будет доступ или нет, голландцы для себя стали рассматривать возможность идеи, не смогут ли они обеспечить этот доступ каким-то другим путем. Но практически это никто не обсуждал, поскольку доступ был предоставлен", – отметил Климкин.
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нидерландские СМИ распространили информацию, что военное командование страны планировало тайную военную операцию на Донбассе. Тысяча военных якобы должны были взять под контроль район авиакатастрофы MH17, чтобы обеспечить работу международных следователей и не дать террористам "ДНР" уничтожить важные улики. По данным нидерландских СМИ, операцию отменили в последний момент.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении рейса МН17. Это террористы "ДНР" Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Суд по данному делу начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Нидерландские следователи утверждают, что у них есть свидетель запуска российской ракеты по MH17. В МИД РФ назвали это заявление "балаганом".
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