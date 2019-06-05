Катастрофа MH-17 на Донбассе: обнародованы доказательства вины России

СМИ нашли документальное подтверждение переброски Россией в Украину установки "Бук", из которой был сбит малазийский Boeing MH-17 17 июля 2014 года.

Так, связь авиакатастрофы с перемещением российской техники обнаружил журналист "Новой газеты" Павел Каныгин.

Отмечается, что в распоряжении издания оказались документы об обеспечении безопасности передвижения войск по дорогам России в июне 2014 года. Из них следует, что более 170 российских военных подразделений ПВО располагались вблизи границы с Украиной.

Ранее международная следственная группы (JIT), занимающейся расследованием трагедии, установила, что установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска.

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Этот факт подтвердился телефонограммой дежурного по 11-й региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Беляева от 22 июня 2014. Он отдал приказ организовать сопровождение военной техники. Примечательно, что этот же документ подтверждает расследование Bellingcat о том, что личный состав 69-й бригады принимал участие в перемещении техники из Курска.

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Проанализирован был также документ за подписью подполковника 69-й бригады Аладьина, который подтвердил маршрут следования колонны с 23 по 25 июня из Курска на военную базу Миллерово на границе с Украиной.

Опубликована также выписка из приказа командира части 32406, в которой поставлена задача обеспечить питанием личный состав на границе с Украиной.

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При этом, журналисты подметили важную деталь – личный состав прибыл в Миллерово на три недели ранее, чем их техника. Военных зачислили в котловое обеспечение и тут же с него сняли.

"Судя по этим деталям, противоракетчики явно не собирались долго задерживаться с "боевым дежурством" в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?" – отметил Каныгин по итогам анализа всех документов.

Катастрофа MH-17 ИноСМИ

Как писал OBOZREVATEL:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука". Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН-17 над Донбассом.

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