ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Катастрофа MH-17 на Донбассе: обнародованы доказательства вины России

3.6тЧитать материал на украинском

СМИ нашли документальное подтверждение переброски Россией в Украину установки "Бук", из которой был сбит малазийский Boeing MH-17 17 июля 2014 года.

Так, связь авиакатастрофы с перемещением российской техники обнаружил журналист "Новой газеты" Павел Каныгин.

Отмечается, что в распоряжении издания оказались документы об обеспечении безопасности передвижения войск по дорогам России в июне 2014 года. Из них следует, что более 170 российских военных подразделений ПВО располагались вблизи границы с Украиной.

Ранее международная следственная группы (JIT), занимающейся расследованием трагедии, установила, что установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска.

Новости
Пытаются отмазаться: Россия передала новые данные следователям по крушению MH-17
Катастрофа MH-17 на Донбассе: обнародованы доказательства вины России

novayagazeta.ru

Этот факт подтвердился телефонограммой дежурного по 11-й региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Беляева от 22 июня 2014. Он отдал приказ организовать сопровождение военной техники. Примечательно, что этот же документ подтверждает расследование Bellingcat о том, что личный состав 69-й бригады принимал участие в перемещении техники из Курска.

Катастрофа MH-17 на Донбассе: обнародованы доказательства вины России

novayagazeta.ru

Проанализирован был также документ за подписью подполковника 69-й бригады Аладьина, который подтвердил маршрут следования колонны с 23 по 25 июня из Курска на военную базу Миллерово на границе с Украиной.

Опубликована также выписка из приказа командира части 32406, в которой поставлена задача обеспечить питанием личный состав на границе с Украиной.

Катастрофа MH-17 на Донбассе: обнародованы доказательства вины России

novayagazeta.ru

При этом, журналисты подметили важную деталь – личный состав прибыл в Миллерово на три недели ранее, чем их техника. Военных зачислили в котловое обеспечение и тут же с него сняли.

"Судя по этим деталям, противоракетчики явно не собирались долго задерживаться с "боевым дежурством" в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?" – отметил Каныгин по итогам анализа всех документов.

Катастрофа MH-17

Катастрофа MH-17

ИноСМИ

Как писал OBOZREVATEL:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука". Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

  • Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН-17 над Донбассом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
8
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Путин Убил в боинге 298 человек и 80 из них Дети! Россия Банкрот! Путин разорил и обокрал россию!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения