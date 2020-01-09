Катастрофа МАУ в Иране: украинский спецборт прибыл в Тегеран

Самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины с командой специалистов для расследования причин катастрофы борта МАУ в Тегеране уже прилетел в Иран.
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайных ситуациям, он приземлился 9 января в 3:30 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Самолет со спасателями сел в Иране
Facebook МВД
Самолет со спасателями сел в Иране
Facebook МВД
Самолет со спасателями сел в Иране
Facebook МВД
В состав группы вошли специалисты Министерства внутренних дел, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они вылетели из Киева 8 января в 23:25 для оказания помощи в поисковой операции жертв катастрофы украинского самолета Boeing 737 МАУ рейса Тегеран – Киев.
На странице МВД в Facebook уточнили, что в состав группы вошли 45 специалистов. Среди них – 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД. Все они будут помогать расследовать причины трагедии с Boeing 737.
Самолет со спасателями сел в Иране
Facebook МВД
Самолет со спасателями сел в Иране
Facebook МВД
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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