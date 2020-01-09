Катастрофа МАУ в Иране: украинский спецборт прибыл в Тегеран

Самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины с командой специалистов для расследования причин катастрофы борта МАУ в Тегеране уже прилетел в Иран.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайных ситуациям, он приземлился 9 января в 3:30 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самолет со спасателями сел в Иране Facebook МВД

Самолет со спасателями сел в Иране Facebook МВД

Самолет со спасателями сел в Иране Facebook МВД

В состав группы вошли специалисты Министерства внутренних дел, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они вылетели из Киева 8 января в 23:25 для оказания помощи в поисковой операции жертв катастрофы украинского самолета Boeing 737 МАУ рейса Тегеран – Киев.

На странице МВД в Facebook уточнили, что в состав группы вошли 45 специалистов. Среди них – 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД. Все они будут помогать расследовать причины трагедии с Boeing 737.

Самолет со спасателями сел в Иране Facebook МВД

Самолет со спасателями сел в Иране Facebook МВД

Как сообщал OBOZREVATEL:

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