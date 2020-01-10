Катастрофа МАУ в Иране: США передали Украине важные данные

Американская сторона передала Украине важные данные, необходимые для расследования крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что теперь стоит ждать новостей после разговора президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео в 15:00 10 января.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", – написал глава украинского МИД.

Катастрофа МАУ

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

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