Катастрофа МАУ в Иране: США передали Украине важные данные

Американская сторона передала Украине важные данные, необходимые для расследования крушения самолета МАУ в Иране.
Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что теперь стоит ждать новостей после разговора президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео в 15:00 10 января.
"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", – написал глава украинского МИД.
Катастрофа МАУ
Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Все пассажиры и члены экипажа погибли. Среди них было 11 украинцев.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
В качестве одной из версии крушения лайнера рассматривается ошибочная атака борта силами ПВО Ирана.
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