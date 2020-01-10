Главная Новости
10 января • обновлено в 13:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Катастрофа МАУ в Иране: США передали Украине важные данные

5.5т
Читать материал на украинском

Американская сторона передала Украине важные данные, необходимые для расследования крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что теперь стоит ждать новостей после разговора президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео в 15:00 10 января.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", – написал глава украинского МИД.

Новости
В Иране заявили, что на расследование катастрофы МАУ уйдут годы

Катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
6
Смешно
18
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Интересные заголовки в тегах пишут) http://prntscr.com/qlrul8 Я и не знал что США - она)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Резнік Юрій
Резнік Юрій
Предупредили поца: не бери деньги от Ирана, мы все знаем, сядешь вместе с хозяином.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Нерабы получие указания от не господ что говорить для СМИ)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
А что ещё? Укродурни своей безмозглостью могут и весь спектакль поломать. )))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги