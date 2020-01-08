Катастрофа украинского самолета МАУ: Тегеран озвучил планы по черному ящику

Тегеран не планирует передавать США черный ящик украинского самолета МАУ, который разбился вблизи Тегерана 8 января.

Об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает Telegram-канал "360tv.ru".

Крушение самолета МАУ ISNA

"На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки", – сказал он, однако подчеркнул, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого произошла трагедия.

Вместе с тем, он заявил, что Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств крушения ее пассажирского лайнера на территории Ирана.

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