Катастрофа украинского самолета МАУ: Тегеран озвучил планы по черному ящику

Тегеран не планирует передавать США черный ящик украинского самолета МАУ, который разбился вблизи Тегерана 8 января.
Об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает Telegram-канал "360tv.ru".
Крушение самолета МАУ
ISNA
"На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки", – сказал он, однако подчеркнул, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого произошла трагедия.
Вместе с тем, он заявил, что Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств крушения ее пассажирского лайнера на территории Ирана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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