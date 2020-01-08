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8 января • обновлено в 18:17
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Катастрофа украинского самолета МАУ: Тегеран озвучил планы по черному ящику

6.3т
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Тегеран не планирует передавать США черный ящик украинского самолета МАУ, который разбился вблизи Тегерана 8 января.

Об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает Telegram-канал "360tv.ru".

Крушение самолета МАУ

Крушение самолета МАУ

ISNA

"На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки", – сказал он, однако подчеркнул, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого произошла трагедия.

Вместе с тем, он заявил, что Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств крушения ее пассажирского лайнера на территории Ирана.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Будет цирк, если ящик передадут России, тогда на Украину навешают всех собак. В мире не так много стран, способных расшифровать ящик и в большинстве случаев передать им его - это всеравно что передать штатам.
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
БУДУТ ЖДАТЬ СПЕЦОВ С МОСКВЫ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, Наверно его надо туда везти, кажется так делают. Там все сложно и всю аппаратуру привезли невозможно. Посмотрим что будет.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Приедут российские спецы и в Иране всё расшифруют ...
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