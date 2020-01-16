Катастрофа Boeing: в Раде сказали о роли разведки НАТО

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук заявила, что более тесное сотрудничество с разведкой НАТО позволило бы Украине не строить теории относительно причин катастрофы самолета Boeing 737, а иметь достоверную информацию уже вскоре после трагедии.

"Украина могла бы раньше узнать причину катастрофы", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

"Мы слышали, как Канада, Великобритания заявляли о том, что у них есть разведданные, которыми они оперируют. А мы, к сожалению, их не имели", – констатировала нардеп.

НАТО знал о причине катастрофы Boeing раньше Украины

В этом контексте она заметила, что отчасти недостаток у Украины развединформации о ближневосточном регионе оправдан. "У нас проблема с Российской Федерацией, и мы сосредоточены на ситуации, которая сложилась на нашей территории", – сказала она.

В то же время в контексте заявления вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина подала заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей с НАТО, нардеп подчеркнула: "Уровень взаимодействия с НАТО в части разведки и обмена данными является очень низким".

"В предыдущие годы мы не смогли добиться программы расширенных возможностей, которая включала именно такие аспекты", – заметила она.

По мнению Верещук, "обмен данными именно с НАТО, который имеет огромные возможности, важен в глобализованном мире, где идет война с терроризмом, с проявлениями экстремизма".

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина согласовала действия по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа". Об этом чиновник сказал на встрече с заместителем генсека НАТО по операциям Джоном Манзой в штаб-квартире НАТО.

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