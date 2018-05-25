Катастрофа Boeing-777: в Минобороны РФ придумали очередное оправдание

Серийный номер ракеты, причастной к крушению малайзийского Boeing на Донбассе, якобы указывает на то, что она была произведена в 1986 году в Советском Союзе.

Такое заявление сделали в Минобороны РФ, пишет РИА-Новости.

"Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе. При этом гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, международная следственная группа JIT в четверг, 24 мая, представила промежуточные результаты расследования, в котором доказывается, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер Главного управления Генерального штаба Министерства обороны России (ГРУ) Олег Иванников был причастен к падению рейса MH17 над Донецкой областью 17 июля 2014.