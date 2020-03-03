В авиакатастрофе самолета Boeing 737 МАУ, который сбили ракетами над Тегераном (Иран), погибла бортпроводница Валерия Овчарук, свидетельница избиения фотомодели Марии Коршуновой депутатом Луганского горсовета Романом Ландиком.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Денис Казанский. Он отметил, что второй свидетель преступления – Максим Поляков, друг Ландика, с которым отдыхал депутат, также мертв. Он скончался в России от наркотиков.

Валерия Овчарук instagram.com/o_valeriia

Напомним, скандал с избиением модели произошел в 2011 году. Инцидент случился в ресторане "Баккара" в Луганске.

27 сентября Ленинский райсуд Луганска вынес решение об аресте депутата Луганского городского совета Ландика на два месяца. Вскоре Коршунова заявила, что не имеет претензий к обидчику.

Роман Ландик 24 Канал

Ранее OBOZREVATEL писал о последнем посте погибшей бортпроводницы МАУ Валерии Овчарук. Она опубликовала последнее фото в Instagram, подписав его: "Работа, я тебя люблю".

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