Катастрофа Boeing 737 в Иране: МАУ отменила авиарейсы в Тегеран

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила приостановить выполнение рейсов в Тегеран (Иран).

Об этом сообщает пресс-служба МАУ на странице в Facebook, отметив, что решение связано с трагедией самолета Boeing 737 авиакомпании, который разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", – говорится в сообщении.

МАУ приостанавливает выполнение рейсов в Тегеран delo.ua

Отмечается, что списки пассажиров разбившегося в Иране, будут размещены на вебсайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна.

"По состоянию на 9:30 авиакомпания в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия. Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации", – добавляют в МАУ.

Как отметили в авиакомпании, будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА).

"Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причины трагического события сразу после их выяснения", – подчеркивается в заявлении пресс-службы.

В то же время для получения информации о лицах, находившихся на борту рейса №752, просят обращаться в МАУ по телефонам 0800601527 (для звонков из Украины) и +380 44 581 50 19 (для звонков из-за границы).

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