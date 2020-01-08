Катастрофа Boeing 737 в Иране: МАУ отменила авиарейсы в Тегеран

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила приостановить выполнение рейсов в Тегеран (Иран).
Об этом сообщает пресс-служба МАУ на странице в Facebook, отметив, что решение связано с трагедией самолета Boeing 737 авиакомпании, который разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", – говорится в сообщении.
МАУ приостанавливает выполнение рейсов в Тегеран
delo.ua
Отмечается, что списки пассажиров разбившегося в Иране, будут размещены на вебсайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна.
"По состоянию на 9:30 авиакомпания в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия. Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации", – добавляют в МАУ.
Как отметили в авиакомпании, будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА).
"Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причины трагического события сразу после их выяснения", – подчеркивается в заявлении пресс-службы.
В то же время для получения информации о лицах, находившихся на борту рейса №752, просят обращаться в МАУ по телефонам 0800601527 (для звонков из Украины) и +380 44 581 50 19 (для звонков из-за границы).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Впоследствии появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов тех, кто мог выжить, на месте катастрофы.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию с украинским самолетом МАУ в Иране.
Стало известно, что на борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился в Иране, находились 11 украинцев.
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