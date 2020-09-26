Катастрофа Ан-26: появились первые кадры из кареты скорой помощи

В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.

Кадры опубликовал телеграм-канал "Криминальная Украина".

На видео слышно, как кто-то говорит, обращаясь к медикам: "Спасайте людей быстрее".

Всего в катастрофе погибло 26 человек. 25 человек умерли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил. Ранее появилось видео с камеры наблюдения в Чугуеве, на котором видно момент падения Ан-26 и взрыв самолета.

Служба безопасности Украины сделала поминутный разбор крушения Ан-26:

18:50 – старт учебного полета. Окончание планировалось на 22:50.

20:38 – командир доложил об отказе левого двигателя.

20:40 – запрос на посадку.

20:45 – авиакатастрофа.

Там заверили, что все полеты выполнял командир. Курсанты в управлении самолетом не участвовали.

Напомним, что министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26 ВСУ, скорее всего, зацепился крылом за землю.Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк опроверг одну из версий катастрофы, что якобы у Ан-26 отказал один двигатель и он из-за этого упал.

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