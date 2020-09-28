Катастрофа Ан-26 не первая в университете Кожедуба: всплыл старый инцидент с двигателем
С курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба ранее уже случалась катастрофа во время учебного полета.
Как рассказали "Вестям" в ХНУВС, в июле 2019 года возле села Староверовка Шевченковского района Харьковской области во время выполнения курсантом третьего курса очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация.
"В ходе полета загорелась кнопка "пожар", заглох двигатель. 26-летний курсант катапультировался с критически опасной высоты 400 метров. Самолет упал в поле", – говорится в сообщении.
Согласно акту технического расследования аварии, главной ее причиной стало нарушение технологии ремонта двигателя, допущенное на госпредприятии "Одесский авиационный завод" в 2012 году.
Расследование этого происшествия еще не завершено.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Оказалось, что в левой двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и о подготовке к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
На месте крушения самолета соорудили импровизированный мемориал.