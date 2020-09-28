Катастрофа Ан-26 не первая в университете Кожедуба: всплыл старый инцидент с двигателем

С курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба ранее уже случалась катастрофа во время учебного полета.

Как рассказали "Вестям" в ХНУВС, в июле 2019 года возле села Староверовка Шевченковского района Харьковской области во время выполнения курсантом третьего курса очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация.

"В ходе полета загорелась кнопка "пожар", заглох двигатель. 26-летний курсант катапультировался с критически опасной высоты 400 метров. Самолет упал в поле", – говорится в сообщении.

Согласно акту технического расследования аварии, главной ее причиной стало нарушение технологии ремонта двигателя, допущенное на госпредприятии "Одесский авиационный завод" в 2012 году.

Расследование этого происшествия еще не завершено.

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