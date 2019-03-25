"Катались по митингам!" Найдены новые доказательства вторжения армии Путина в Украину

В сети опубликованы доказательства того, что российские военные 108-го десантно-штурмового полка брали участие в оккупации Крыма и "гумконвоях" на Донбассе.
Данный полк армии РФ входил в 7-й десантно-штурмовую дивизию, а в дальнейшем перешел на службу в МЧС России, передает InformNapalm.
Фотодоказательства участия 108-го ДШП вторжения в Крым опубликовал российский военный, который проходил срочную службу в этом полку: Кузьменко Денис Валерьевич, 08.12.1994 г.р., Краснодар.
Кузьменко Денис
InformNapalm
Кузьменко Денис
InformNapalm
В своем альбоме соцсети "ВКонтакте" российский десантник опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.
Еще один оккупант из состава 108-го ДШП - Довженко Николай Александрович, 05.03.1995 г. р., во время службы в 108-м ДШП участвовал в операции захвата Крыма. В комментариях под снимком, сделанным в Симферополе, Довженко писал, что российские десантники "катаются по митингам".
Довженко Николай
InformNapalm
Довженко Николай в Крыму
InformNapalm
Довженко Николай в Крыму
InformNapalm
После демобилизации Довженко служит в МЧС России. Принимал участие в так называемых "гуманитарных конвоях", которые въезжали в Украине через неконтролируемые участки российско-украинской границы и поставляли на Донбасс российских солдат, оружие и технику под прикрытием гуманитарных грузов.
Довженко Николай на Донбассе
InformNapalm
Медали за оккупацию Крыма военным 108-го ДШП подписывал командир полка гвардии полковник Мурат Байкулов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали новые доказательства нахождения российских военных во время оккупации Крыма в 2014 году.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!