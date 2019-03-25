"Катались по митингам!" Найдены новые доказательства вторжения армии Путина в Украину

В сети опубликованы доказательства того, что российские военные 108-го десантно-штурмового полка брали участие в оккупации Крыма и "гумконвоях" на Донбассе.

Данный полк армии РФ входил в 7-й десантно-штурмовую дивизию, а в дальнейшем перешел на службу в МЧС России, передает InformNapalm.

Фотодоказательства участия 108-го ДШП вторжения в Крым опубликовал российский военный, который проходил срочную службу в этом полку: Кузьменко Денис Валерьевич, 08.12.1994 г.р., Краснодар.

Кузьменко Денис InformNapalm

Кузьменко Денис InformNapalm

В своем альбоме соцсети "ВКонтакте" российский десантник опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.

Еще один оккупант из состава 108-го ДШП - Довженко Николай Александрович, 05.03.1995 г. р., во время службы в 108-м ДШП участвовал в операции захвата Крыма. В комментариях под снимком, сделанным в Симферополе, Довженко писал, что российские десантники "катаются по митингам".

Довженко Николай InformNapalm

Довженко Николай в Крыму InformNapalm

Довженко Николай в Крыму InformNapalm

После демобилизации Довженко служит в МЧС России. Принимал участие в так называемых "гуманитарных конвоях", которые въезжали в Украине через неконтролируемые участки российско-украинской границы и поставляли на Донбасс российских солдат, оружие и технику под прикрытием гуманитарных грузов.

Довженко Николай на Донбассе InformNapalm

Медали за оккупацию Крыма военным 108-го ДШП подписывал командир полка гвардии полковник Мурат Байкулов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали новые доказательства нахождения российских военных во время оккупации Крыма в 2014 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!