Всегда возвращался в Украину: выяснилось, куда хотел улететь Гладковский

Бывший первый замсекретаря СНБО и президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский не пытался бежать из страны до того, как его задержали агенты НАБУ.

Он собирался на открытие выставки Bus world 2019 в Брюсселе, говорится на официальном сайте "Богдана". Задержание их президента в компании назвали инсинуациями.

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами", – сообщили в пресс-службе "Богдана".

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Задержание Гладковского ТСН

В компании также заявили, что Олег Гладковский не фигурирует в каких либо уголовных делах.

Как писал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко 4 марта уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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