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17 октября • обновлено в 16:03
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Всегда возвращался в Украину: выяснилось, куда хотел улететь Гладковский

1.8т Читать материал на украинском

Бывший первый замсекретаря СНБО и президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский не пытался бежать из страны до того, как его задержали агенты НАБУ.

Он собирался на открытие выставки Bus world 2019 в Брюсселе, говорится на официальном сайте "Богдана". Задержание их президента в компании назвали инсинуациями.

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами", – сообщили в пресс-службе "Богдана".

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Задержание Гладковского

Задержание Гладковского

ТСН

В компании также заявили, что Олег Гладковский не фигурирует в каких либо уголовных делах.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот канал прямая кишка умеет делать картинку! журналистка прямого, на митинге против кернеса с его дорогой через рынок, начала втирать зрителям что митинг против штайнмайера. ей люди рядом стоящие начинают орать в эфир типа харош гнать дура а ей трын трава как звидела стояла так и дальше стоит и звиздит)) и это в прямом эфире, ляпота)
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