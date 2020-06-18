Карпаты "лысеют": в сети показали масштабы вырубки с высоты птичьего полета

В интернете появились фото, на которых запечатлены катастрофические масштабы незаконной вырубки лесов в украинских Карпатах.

Отмечается, что всего за год ее объемы выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров. Снимки опубликовали на странице Dronarium Украина в Facebook и посвятили их Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечался 17 июня.

Леса Карпат буквально "лысеют" Facebook Dronarium Украина

Масштабы вырубки в Карпатских горах Facebook Dronarium Украина

За год объемы вырубки выросли в семь раз Facebook Dronarium Украина

"Наши Карпаты, ну, как наши – номинально. Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Как выглядят лысые Карпаты? Пожалуйста, наслаждайтесь", – написали в подписи к фотофиксации преступлений.

Украинские Карпаты Facebook Dronarium Украина

В горах образовались огромные просеки Facebook Dronarium Украина

Катастрофическая ситуация с вырубкой леса в Карпатах Facebook Dronarium Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские активисты и экологи заявили, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.