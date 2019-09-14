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14 сентября • обновлено в 17:00
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Карма? Стало известно о смерти российского оккупанта Донбасса

1.1т Читать материал на украинском

В России скоропостижно умер оккупант Донбасса Сергей Александров "Молодой". Еще 20 мая у него случился инфаркт.

О смерти террориста написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Согласно скриншоту страницы Алексондрова в соцсети, он был уроженцем Москвы.

"200 бригада. 20.05.19 Александров "Молодой" Сергей, сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал Штефан под фото окупанта.

Известно, что Александров был в списках сайта "Миротворец". Согласно информации там, он воевал в составе террористической группировки "Аврора".

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Сообщение о смерти оккупанта в сети

Сообщение о смерти оккупанта в сети

Telegram-канал Анатолий Штефан "Штирлиц"

Страница российского оккупанта

Страница российского оккупанта

Telegram-канал Анатолий Штефан "Штирлиц"

Террорист Сергей Александров

Террорист Сергей Александров

Telegram-канал Анатолий Штефан "Штирлиц"

Террорист Сергей Александров

Террорист Сергей Александров

Telegram-канал Анатолий Штефан "Штирлиц"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали главаря одного из незаконных вооруженных формирований Алексея Троцая по прозвищу "Лев".

Перед этим защитники Украины ликвидировали террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха" и террориста "ДНР" Богдана Сотника ("Койота").

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
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