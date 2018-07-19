Карма настигла "героя": на Одесщине устроили самосуд над разбушевавшемся в маршрутке дебоширом

В Черноморске на Одесщине мужчина в маршрутке жестоко избил пассажиров, среди которых была и женщина.

Соответствующее видео попало в сеть. На нем видно, как полуобнаженный мужчина, вероятнее всего, в состоянии алкогольного опьянения, наносит сильные удары по лицу пассажирки. Затем то же самое повторяется и в отношении пассажира, сидевшего с ней рядом.

При этом ни водитель, ни другие пассажиры не вмешались в конфликт, ограничившись лишь словесными предупреждениями.

По этому факту местная полиция уже начала расследование. Пострадавшую нашли, однако она отказалась писать заявление на своего обидчика.

В то же время в сети появилось видео с силовой "ответкой" дебоширу. "Карма настигла "героя", - комментируют пользователи.

Покидьок, який побив жінку та чоловіка у маршрутці в місті Чорноморськ отримав по заслугах. pic.twitter.com/UJeKiB5b2l — Evhen (@evhen_n) 18 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в маршрутном такси ехал пассажир с пистолетом за поясом. Его фотографии мигом распространились по сети: пользователи наперебой высказывали предположения, чем же на самом деле может быть принятый за оружие предмет.