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Карма настигла "героя": на Одесщине устроили самосуд над разбушевавшемся в маршрутке дебоширом

5.5тЧитать новость на украинском

В Черноморске на Одесщине мужчина в маршрутке жестоко избил пассажиров, среди которых была и женщина.

Соответствующее видео попало в сеть. На нем видно, как полуобнаженный мужчина, вероятнее всего, в состоянии алкогольного опьянения, наносит сильные удары по лицу пассажирки. Затем то же самое повторяется и в отношении пассажира, сидевшего с ней рядом.

При этом ни водитель, ни другие пассажиры не вмешались в конфликт, ограничившись лишь словесными предупреждениями.

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По этому факту местная полиция уже начала расследование. Пострадавшую нашли, однако она отказалась писать заявление на своего обидчика.

В то же время в сети появилось видео с силовой "ответкой" дебоширу. "Карма настигла "героя", - комментируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в маршрутном такси ехал пассажир с пистолетом за поясом. Его фотографии мигом распространились по сети: пользователи наперебой высказывали предположения, чем же на самом деле может быть принятый за оружие предмет.

Место
УкраинаОдесса
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