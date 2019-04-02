"Карлик в сером свитере": под Херсоном поймали серийного насильника

В Херсонской области в Геническе на местную жительницу напали и изнасиловали ее.

Как сообщает "Область онлайн", 23-летняя пострадавшая рассказала, что шла домой, когда по дороге на нее напал мужчина, затащил на пляж и изнасиловал. Также насильник отобрал у жертвы телефон.

Когда девушка вернулась домой, то сразу же позвонила в полицию и передала приметы насильника: "карлик в сером свитере". Вскоре правоохранители задержали подозреваемого рядом с супермаркетом "АТБ". При осмотре в его карманах нашли мобильный телефон девушки.

Оказалось, что нападавший уже трижды судим, и все разы – за изнасилования. На опознании девушка подтвердила, что именно он напал на нее. В полиции установили, что 29-летний насильник – житель Новотроицкого района. В Геническ приехал в поисках приключений и развлечений.

Глава Генического отдела Нацполиции Сергей Балута заявил, что сейчас мужчина находится под стражей. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Насилие над женщиной Фокус

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