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''Карающий Молот'': пропагандисты Путина показали фейковый ''взрыв миномета'' в Украине

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Российские пропагандисты распространяют фейковое видео, на котором якобы заснят момент взрыва украинского миномета "Молот".

"Мощнейший взрыв новейшего украинского миномета "Молот" попал на видео. Инцидент произошел в сентябре на позициях ВСУ в районе операции на Донбассе. В результате пострадали три военнослужащих украинской армии. На кадрах видно, как ВСУ пытаются использовать миномет, однако в какое-то мгновение возникает яркая огненная вспышка от взрыва "Молота". Ролик был опубликован на YouTube", - говорится в пропагандистском материале "Звезды".

При этом видео взято с канала пособников террористов "News-Front", но даже там нет ни слова о том, что на кадрах взрывается именно "Молот".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в одной из бригад ВСУ взорвался очередной миномет "Молот". В результате инцидента ранения получили двое военных.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВзрыв "Молота" на полигоне
Место
Россия
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
И в чём фейковость видно, пропагандоны вышиватные?"Молот" не взрывался?Или, может быть, вы уже экспертизу данного материала провели?Пропагандоны
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Д Алексей
Д Алексей
Кастрюлев Мыкола, фейковость в том, что это видео не взрыва Молота..тебе дошло ДЕБИЛОИДНОЕ ?
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