''Карающий Молот'': пропагандисты Путина показали фейковый ''взрыв миномета'' в Украине

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео, на котором якобы заснят момент взрыва украинского миномета "Молот".

"Мощнейший взрыв новейшего украинского миномета "Молот" попал на видео. Инцидент произошел в сентябре на позициях ВСУ в районе операции на Донбассе. В результате пострадали три военнослужащих украинской армии. На кадрах видно, как ВСУ пытаются использовать миномет, однако в какое-то мгновение возникает яркая огненная вспышка от взрыва "Молота". Ролик был опубликован на YouTube", - говорится в пропагандистском материале "Звезды".

При этом видео взято с канала пособников террористов "News-Front", но даже там нет ни слова о том, что на кадрах взрывается именно "Молот".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в одной из бригад ВСУ взорвался очередной миномет "Молот". В результате инцидента ранения получили двое военных.