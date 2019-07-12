Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Караван-300" и металлолом: ВСУ блестяще уничтожили артиллерию террористов

2.1т Читать материал на украинском

В районе поселка Водяное на Донбассе одно из подразделений ВСУ провело успешную тактическую операцию по выявлению артиллерийской группы оккупантов и нанесло по ней мощный удар.

Видео разгрома террористов попало на видео. Им поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Дмитрий Мюллер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разгром артиллерии террористов

Разгром артиллерии террористов

Скриншот видео

"В ходе скоординированной работы было уничтожено одну САУ 2С1 "Гвоздика", повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных "организмов". Результат: "Караван-300" уходит на Восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома", – написал защитник Украины.

Новости
ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе за убитого побратима

В комментариях под постом Мюллер уточнил, что предположительно ВСУ удалось уничтожить ту самую огневую группу боевиков, которая пыталась сжечь Водяное и била по местам, где находится только мирное население.

"Караван-300" и металлолом: ВСУ блестяще уничтожили артиллерию террористов

"Караван-300" и металлолом: ВСУ блестяще уничтожили артиллерию террористов

"Караван-300" и металлолом: ВСУ блестяще уничтожили артиллерию террористов

"Караван-300" и металлолом: ВСУ блестяще уничтожили артиллерию террористов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее силы ООС четким ударом уничтожили позиции пророссийских террористов в районе хутора Вольное Луганской области. Спецоперация была проведена боевой разведывательной группой К-2 из 54 механизированной бригады.

Перед этим Вооруженные силы Украины отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ВСУ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
5
Смешно
10
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
бомбите этих русских дау-нов!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Шеленберг сказал, что Мюллер, как всегда, врёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Клоун ВСУ Штирлиц приелся и вместо него на арену вышел Мюллер. Следующим будет Тарас Гитлер видимо.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel