"Караван-300" и металлолом: ВСУ блестяще уничтожили артиллерию террористов

В районе поселка Водяное на Донбассе одно из подразделений ВСУ провело успешную тактическую операцию по выявлению артиллерийской группы оккупантов и нанесло по ней мощный удар.

Видео разгрома террористов попало на видео. Им поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Дмитрий Мюллер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разгром артиллерии террористов Скриншот видео

"В ходе скоординированной работы было уничтожено одну САУ 2С1 "Гвоздика", повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных "организмов". Результат: "Караван-300" уходит на Восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома", – написал защитник Украины.

В комментариях под постом Мюллер уточнил, что предположительно ВСУ удалось уничтожить ту самую огневую группу боевиков, которая пыталась сжечь Водяное и била по местам, где находится только мирное население.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее силы ООС четким ударом уничтожили позиции пророссийских террористов в районе хутора Вольное Луганской области. Спецоперация была проведена боевой разведывательной группой К-2 из 54 механизированной бригады.

Перед этим Вооруженные силы Украины отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций.

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