Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов

На Донбассе неопознанный объект с неба свалился прямо на авто террористов, на котором они собирались сбежать от ответного огня защитников Украины.

Об этом сообщила волонтер и военный блогер Виктория Руденко на своей странице в Facebook. "Ребята звонили и рассказали странные вещи, которые сейчас происходят", - пишет она.

По ее словам, террористы как раз отступали и бросились в транспорт, чтобы сбежать. Именно в этот момент произошло непредвиденное.

"...И уже на радостях приготовились возвращаться в свое гнездо, как вдруг что-то прилетело... Прямо, высокоточно, филигранно в тот транспорт с веселыми орками ... Свидетели этого события утверждают, что это метеорит. Слава Украине!" - написала Руденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 июля, противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск на Донбассе, в том числе два раза из тяжелого вооружения.