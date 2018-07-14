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Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов

6.8тЧитать новость на украинском

На Донбассе неопознанный объект с неба свалился прямо на авто террористов, на котором они собирались сбежать от ответного огня защитников Украины.

Об этом сообщила волонтер и военный блогер Виктория Руденко на своей странице в Facebook. "Ребята звонили и рассказали странные вещи, которые сейчас происходят", - пишет она.

По ее словам, террористы как раз отступали и бросились в транспорт, чтобы сбежать. Именно в этот момент произошло непредвиденное.

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"...И уже на радостях приготовились возвращаться в свое гнездо, как вдруг что-то прилетело... Прямо, высокоточно, филигранно в тот транспорт с веселыми орками ... Свидетели этого события утверждают, что это метеорит. Слава Украине!" - написала Руденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 июля, противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск на Донбассе, в том числе два раза из тяжелого вооружения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Кащенко, ну почему ты так рано умер?, сколько диссертаций двуногих ходит. сколько можно научных открытей сделать.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А потому Руденко проснулась в луже мочи.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Дождались камня с неба! :))
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