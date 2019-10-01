"Капитуляция Украины": волонтер заявил об опасности федерализации

Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай назвал план Штайнмайера основанием для капитуляции Украины перед Россией на ее условиях.

"Фактически Кремль использует политическую ситуацию в Украине для создания основ для федерализации Украины", – заявил он в блоге OBOZREVATEL.

"Предоставляя особый статус Донецкой и Луганской областям, оккупированным территориям, создается прецедент. А дальше РФ будет пытаться сделать всё, чтобы этот процесс распространился", – убежден офицер.

Кремль использует политическую ситуацию в Украине для создания основ для федерализации Украины Официальный сайт президента России

В этом контексте он добавил: "Они ведут подрывную деятельность в разных областях Украины – и в Одесской области, и в Харьковской области, и на Закарпатье, – используя различные методы. Они используют даже зарубежных спикеров, которые позволяют себе делать абсолютно несусветные для дипломатов заявления о возможности присоединения тех или иных территорий Украины к другим государствам".

По оценкам Гая, Кремль осуществляет попытку "расчленения Украины" и "создания здесь нескольких автономий, которые затем, в определенной ситуации, могут принять решение о выходе из Украины и присоединении к новому "союзному государству".

"Для этого расширяются культурные связи с Россией, для этого российский бизнес максимально интегрируется в украинский, для этого создаются пророссийские политические партии и общественные организации. Для этого нам пытаются навязать возобновление гастролей российских артистов в Украине. Для этого нам пытаются навязать идею восстановления авиасообщения с РФ и средств коммуникации. Все это –составляющая интеграции части территории Украины в новое "союзное государство", – подчеркнул офицер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появился текст так называемой формулы Штайнмайера, которая должна быть подписана в Минске Трехсторонней контактной группой.

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