Главная Новости
1 октября • обновлено в 21:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Капитуляция Украины": волонтер заявил об опасности федерализации

1.9т Читать материал на украинском

Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай назвал план Штайнмайера основанием для капитуляции Украины перед Россией на ее условиях.

"Фактически Кремль использует политическую ситуацию в Украине для создания основ для федерализации Украины", – заявил он в блоге OBOZREVATEL.

"Предоставляя особый статус Донецкой и Луганской областям, оккупированным территориям, создается прецедент. А дальше РФ будет пытаться сделать всё, чтобы этот процесс распространился", – убежден офицер.

Кремль использует политическую ситуацию в Украине для создания основ для федерализации Украины

Кремль использует политическую ситуацию в Украине для создания основ для федерализации Украины

Официальный сайт президента России

В этом контексте он добавил: "Они ведут подрывную деятельность в разных областях Украины – и в Одесской области, и в Харьковской области, и на Закарпатье, – используя различные методы. Они используют даже зарубежных спикеров, которые позволяют себе делать абсолютно несусветные для дипломатов заявления о возможности присоединения тех или иных территорий Украины к другим государствам".

Новости
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети

По оценкам Гая, Кремль осуществляет попытку "расчленения Украины" и "создания здесь нескольких автономий, которые затем, в определенной ситуации, могут принять решение о выходе из Украины и присоединении к новому "союзному государству".

"Для этого расширяются культурные связи с Россией, для этого российский бизнес максимально интегрируется в украинский, для этого создаются пророссийские политические партии и общественные организации. Для этого нам пытаются навязать возобновление гастролей российских артистов в Украине. Для этого нам пытаются навязать идею восстановления авиасообщения с РФ и средств коммуникации. Все это –составляющая интеграции части территории Украины в новое "союзное государство", – подчеркнул офицер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появился текст так называемой формулы Штайнмайера, которая должна быть подписана в Минске Трехсторонней контактной группой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Угроза федерализации Минские договоренности
Персоны
Мирослав Гай Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости России Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
3
Смешно
22
Интересно
32
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА УКРАИНА - единая и неделимая европейская держава. И альтернативы этому нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
- Справедливость
- Справедливость
Яворский Сергей, теперь точно будут утилизированы, никакого плена, никакого помилования фашистским ка цапам на Украинской земле ! ! !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Федерализация это то, что надо Украине. Было бы ещё лучше, если все буйно-несогласные были бы утилизированы.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Яворский Сергей, не всё сразу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel