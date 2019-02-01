|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Кандидат в президенты Украины попала в аварию

1.7тЧитать материал на украинском

Народный депутат от БПП и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе.

Как сообщает городской портал 048.ua, в результате у нее травмированы правое плече и правая нога, при этом скорую помощь на место инцидента, по предварительным данным, не вызывали.

Уточняется, что авария произошла на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской сразу после прямого эфира, который Богомолец провела совместно с Одесской политической платформой.

Новости
Известный депутат попала в страшное ДТП под Житомиром: все подробности, фото и видео
Фото с места аварии

Фото с места аварии

048.ua

Фото с места аварии

Фото с места аварии

048.ua

Известно, что народный депутат сидела на пассажирском сидении впереди. В ее автомобиль, предварительно, непосредственно со стороны переднего пассажирского сиденья врезался ВАЗ.

Очевидцы утверждают, что последняя машина якобы намеренно "шла на таран" и "целилась" в авто, где находилась Богомолец.

Ольга Богомолец

Ольга Богомолец

facebook.com/olgabogomolets

Напомним, Ольга Богомолец является кандидатом в президенты Украины. 18 января ЦИК зарегистрировала ее для участия в выборах 31 марта.

Как писал OBOZREVATEL, во время аварии 16 декабря народный депутат Украины от фракции "Самопоміч" Ирина Сысоенко получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела.

Сысоенко вместе с сыном попала в ДТП, когда возвращалась с похорон бабушки. Авто влетело на их транспортное средство со встречной полосы, а от серьезных травм спасли вовремя сработавшие подушки безопасности.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Ольга Богомолец
Место
УкраинаОдесса
Теги
ДТПфотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги