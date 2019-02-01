Кандидат в президенты Украины попала в аварию

Народный депутат от БПП и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе.

Как сообщает городской портал 048.ua, в результате у нее травмированы правое плече и правая нога, при этом скорую помощь на место инцидента, по предварительным данным, не вызывали.

Уточняется, что авария произошла на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской сразу после прямого эфира, который Богомолец провела совместно с Одесской политической платформой.

Фото с места аварии 048.ua

Фото с места аварии 048.ua

Известно, что народный депутат сидела на пассажирском сидении впереди. В ее автомобиль, предварительно, непосредственно со стороны переднего пассажирского сиденья врезался ВАЗ.

Очевидцы утверждают, что последняя машина якобы намеренно "шла на таран" и "целилась" в авто, где находилась Богомолец.

Ольга Богомолец facebook.com/olgabogomolets

Напомним, Ольга Богомолец является кандидатом в президенты Украины. 18 января ЦИК зарегистрировала ее для участия в выборах 31 марта.

Как писал OBOZREVATEL, во время аварии 16 декабря народный депутат Украины от фракции "Самопоміч" Ирина Сысоенко получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела.

Сысоенко вместе с сыном попала в ДТП, когда возвращалась с похорон бабушки. Авто влетело на их транспортное средство со встречной полосы, а от серьезных травм спасли вовремя сработавшие подушки безопасности.

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