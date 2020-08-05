Кандидат в послы США в Украине назвал численность войск РФ на Донбассе

Кандидат на должность посла США в Украине заявил, что на Донбассе находится 2,3 тысячи российских военнослужащих.

Генерал в отставке Кит Дейтон также отметил, что Россия перебросила в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей более 400 танков и 700 единиц артиллерии. Об этом он говорил в комментариях Комитета международных отношений Сената США, передает "Голос Америки".

Он уточнил, что речь идет о гаубицах, а также беспилотниках, артиллерии противовоздушной обороны и стрелковом оружии.

По словам кандидата в послы, украинским военнослужащим на Донбассе противостоит "мощная сила".

"Их (боевиков) действительно возглавляют и сопровождают российские военные", – подчеркнул Дейтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост посла США в Украине Кита Дейтона.

С 2010 года она является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии и стратегическим советником по обороне в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах.

Также Дейтон был координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по операциям разведки министерства обороны США (DIA) и военным атташе США в России.