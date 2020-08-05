МоваЯзык

Топ-темы:

Кандидат в послы США в Украине назвал численность войск РФ на Донбассе

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
4,8 т.
Кит Дейтон назвал численность войск РФ на Донбассе

Кит Дейтон назвал численность войск РФ на Донбассе.

Кандидат на должность посла США в Украине заявил, что на Донбассе находится 2,3 тысячи российских военнослужащих.

Генерал в отставке Кит Дейтон также отметил, что Россия перебросила в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей более 400 танков и 700 единиц артиллерии. Об этом он говорил в комментариях Комитета международных отношений Сената США, передает "Голос Америки".

Он уточнил, что речь идет о гаубицах, а также беспилотниках, артиллерии противовоздушной обороны и стрелковом оружии.

По словам кандидата в послы, украинским военнослужащим на Донбассе противостоит "мощная сила".

"Их (боевиков) действительно возглавляют и сопровождают российские военные", – подчеркнул Дейтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост посла США в Украине Кита Дейтона.

С 2010 года она является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии и стратегическим советником по обороне в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах.

Также Дейтон был координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по операциям разведки министерства обороны США (DIA) и военным атташе США в России.

СШАВойна на ДонбассеРоссия - страна-агрессор
Поделиться в Facebook
  2. Расследования