Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" прокомментировал ДТП со своим сыном

Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик подтвердил, что за рулем автомобиля Volkswagen, который вечером 3 сентября сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе, находился его сын Марк Шевчик.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что не станет "отмазывать" сына от ДТП и предоставит всю необходимую помощь пострадавшему ребенку, передает Кривбасс Сити.

"Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины", – отметил он.

Шевчик заверил, что его сын Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону.

"Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка", – отметил кандидат.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло ДТП. По информации местных СМИ, его виновником стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний Метинвест) и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

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