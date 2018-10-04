Кандидат в главари ''ДНР'' пожаловался на ''республику'' после покушения 

Кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов, которого пытались взорвать в одном из кафе Донецка, пожаловался на плохие условия в одной из городских больниц "республики".

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer. Он поделился скриншотами соответствующих постов в соцсети.

Также отмечается, что во время взрыва сгорели подписные листы и прочие документы террориста, "поэтому у Хакимзянова не было возможности зарегистрироваться в ЦИКе в отведенные сроки и ему пришлось снять свою кандидатуру".

Игорь Хакимзянов

Игорь Хакимзянов после покушения twitter.com/666_mancer

"Вчера Игорь выписался из больницы - Донецкого ожогового центра, поскольку условия лечения там были неудовлетворительными. Ему всего лишь пару раз ставили капельницы, там не хватает лекарств и не делают все необходимые процедуры", - сказано в сообщении.

При этом несостоявшийся кандидат утверждает, что взрывное устройство было заложено в помещении "где-то сверху". При этом ранее была обнародована информация о том, что рванувший взрывпакет стоял в углу в коридоре.

twitter.com/666_mancer

Как писал OBOZREVATEL, ранее в результате взрыва в оккупированной Горловке погибли трое детей. Выживший мальчик рассказал, что они зацепили растяжку "ДНРовцев". В сети были опубликованы фото и видео с места трагедии.