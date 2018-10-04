Кандидат в главари ''ДНР'' пожаловался на ''республику'' после покушения 

Кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов, которого пытались взорвать в одном из кафе Донецка, пожаловался на плохие условия в одной из городских больниц "республики".
Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer. Он поделился скриншотами соответствующих постов в соцсети.
Также отмечается, что во время взрыва сгорели подписные листы и прочие документы террориста, "поэтому у Хакимзянова не было возможности зарегистрироваться в ЦИКе в отведенные сроки и ему пришлось снять свою кандидатуру".
Игорь Хакимзянов
Игорь Хакимзянов после покушения
twitter.com/666_mancer
"Вчера Игорь выписался из больницы - Донецкого ожогового центра, поскольку условия лечения там были неудовлетворительными. Ему всего лишь пару раз ставили капельницы, там не хватает лекарств и не делают все необходимые процедуры", - сказано в сообщении.
При этом несостоявшийся кандидат утверждает, что взрывное устройство было заложено в помещении "где-то сверху". При этом ранее была обнародована информация о том, что рванувший взрывпакет стоял в углу в коридоре.
twitter.com/666_mancer
Товарищ Беня докладывает, что товарищ #Хакимзянов остался недоволен качеством лечения в Донецком ожоговом центре. Хотя Волкову, вроде, лечили неплохо https://t.co/Nl6Ubf9Jhw #Айо pic.twitter.com/TFTpNRdzPc— Necro Mancer (@666_mancer) 4 жовтня 2018 р.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в результате взрыва в оккупированной Горловке погибли трое детей. Выживший мальчик рассказал, что они зацепили растяжку "ДНРовцев". В сети были опубликованы фото и видео с места трагедии.
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