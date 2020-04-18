Кандидат на пост командующего ССО сдал россиянам село на Донбассе – Бутусов

Назначение полковника Александр Доманского командующим Силами специальных операций будет грубейшей ошибкой военно-политического руководства Украины.

Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он уточнил, что этот человек несет ответственность за сдачу села Логвиново (возле Дебальцево) в Донецкой области.

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"Это решение будет грубейшей ошибкой военно-политического руководства Украины, которая показывает недооценку значения Сил специальных операций в современной войне. О чем хотелось бы предостеречь, пока не поздно. Действующий командующий ССО ВСУ Игорь Лунев уже уведомлен о планируемой замене. К сожалению, никаких качественных изменений в результате замены не произойдет, а наоборот, будет разочарование, деморализация и продолжение оттока кадров", – подчеркнул он.

По словам Бутусова, командирские навыки Доманского, когда тот был начальником штаба сектора "С" во время антитеррористической операции, вызывают много вопросов.

"Именно командование сектора "С" 8 февраля 2015 года отдало приказ подразделениям 1-го батальона 30-й механизированной бригады и самоходно-артиллерийской батареи 128-й горно-пехотной бригады оставить ключевое в оперативном отношении село Логвиново на трассе Дебальцево-Новолуганское. И утром 9 февраля в пустое село без боя заехал взвод противника с одним танком, и таким образом, войска сектора "С" попали в оперативное окружение", – пояснил журналист.

Он добавил, что Александр Доманский и командующий сектором "С" Леонид Климчук знали о заходе противника в Логвиново, но ничего не предприняли. "В результате 25 украинских военнослужащих, включая офицеров Генштаба, которые ничего не подозревали, заехали в Логвиново и были расстреляны на месте", – рассказал Бутусов.

Журналист убежден, что если Доманского назначат на должность, то ССО покинет ряд опытных бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Доманский был уволен из ВСУ после коррупционных скандалов и трагической гибели курсантов в 169-м Учебном центре Сухопутных войск "Десна", где он был заместителем начальника.

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