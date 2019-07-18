Канал Медведчука экстренно проверят из-за "телемоста" с Россией

Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания проведет внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne, который собирался провести телемост с российским пропагандистким каналом.

Она состоится с 24 по 27 июля, сообщили на сайте Нацсовета. Уточняется, что мониторинг будет проходить по месту расположения лицензиата, которое указано в лицензии вещания.

"Просим обеспечить условия для проведения проверки и заранее подготовить документы и их копии, необходимые для добавления к материалам проверки", – обратились в сообщении к телеканалу.

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NewsOne анонсировал телемост под названием "Надо поговорить" на 12 июля, чем вызвал волну протестов украинцев.

Как известно, этот телеканал связывают с пророссийским политиком и кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Как писал OBOZREVATEL, после поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

В результате так называемый телемост состоялся только в студии российского канала, однако там засветились некоторые украинские артисты.

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