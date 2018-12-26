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''Камни с неба'': Крым постигла новая беда

3.3тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму 26 декабря произошел обвал горной породы на трассе Ялта-Севастополь, в связи с чем возникли проблемы с автомобильным движением.

По данным пресс-службы оккупационного правительства Севастополя, трехтонные камни и грунт со склона обрушились на 47-ом км в районе Ласпи (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"По предварительным данным жертв и пострадавших нет. На месте сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность и организацию дорожного движения. До устранения последствий, на участке реверсивное движение по одной полосе", – уточнили в ведомстве.

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя

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На участок в связи с происшествием стянули аварийные службы, управления МЧС по Крыму и ГИБДД. Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, лежащие на дороге валуны могли объехать только легковые автомобили.

''Камни с неба'': Крым постигла новая беда

"Правительство" Севастополя

Пользователи сети отреагировали на происшествие в Крыму. Так, блогер RoksolanaToday&Крым пишет, что "В районе мыса Сарыч трассу Севастополь-Ялта засыпало камнями с неба".

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

"Правительство" Севастополя

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

"Правительство" Севастополя

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Пресс-служба "правительства" Севастополя

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

RoksolanaToday&Крым

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

RoksolanaToday&Крым

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь

RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Ялте произошло ЧП с грузовиком. Машина потеряла управление и упала с обрыва на находящийся внизу аквапарк.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
В снежных заносах – сотни машин: Украину сковала непогода (Обоз)
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минин евген
минин евген
CARGO 100, "деревянные и надувные ракеты - истинное оружие России" (avia.pro)
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минин евген
минин евген
ак кацапье везде орало, что они все дороги отремонтировали. опять козломордые спиздели? или из говна дороги делали?
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Дейман Алон
Дейман Алон
Это проделки укроДРГ! Хотя бы парочку пидороссов завалило - было бы прикольнее!
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