''Камни с неба'': Крым постигла новая беда

В аннексированном Крыму 26 декабря произошел обвал горной породы на трассе Ялта-Севастополь, в связи с чем возникли проблемы с автомобильным движением.

По данным пресс-службы оккупационного правительства Севастополя, трехтонные камни и грунт со склона обрушились на 47-ом км в районе Ласпи (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"По предварительным данным жертв и пострадавших нет. На месте сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность и организацию дорожного движения. До устранения последствий, на участке реверсивное движение по одной полосе", – уточнили в ведомстве.

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя

На участок в связи с происшествием стянули аварийные службы, управления МЧС по Крыму и ГИБДД. Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, лежащие на дороге валуны могли объехать только легковые автомобили.

"Правительство" Севастополя

Пользователи сети отреагировали на происшествие в Крыму. Так, блогер RoksolanaToday&Крым пишет, что "В районе мыса Сарыч трассу Севастополь-Ялта засыпало камнями с неба".

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь "Правительство" Севастополя

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь "Правительство" Севастополя

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь Пресс-служба "правительства" Севастополя

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь RoksolanaToday&Крым

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь RoksolanaToday&Крым

Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Ялте произошло ЧП с грузовиком. Машина потеряла управление и упала с обрыва на находящийся внизу аквапарк.