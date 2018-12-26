''Камни с неба'': Крым постигла новая беда

В аннексированном Крыму 26 декабря произошел обвал горной породы на трассе Ялта-Севастополь, в связи с чем возникли проблемы с автомобильным движением.
По данным пресс-службы оккупационного правительства Севастополя, трехтонные камни и грунт со склона обрушились на 47-ом км в районе Ласпи (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
"По предварительным данным жертв и пострадавших нет. На месте сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность и организацию дорожного движения. До устранения последствий, на участке реверсивное движение по одной полосе", – уточнили в ведомстве.
Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь
Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя
На участок в связи с происшествием стянули аварийные службы, управления МЧС по Крыму и ГИБДД. Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, лежащие на дороге валуны могли объехать только легковые автомобили.
"Правительство" Севастополя
Пользователи сети отреагировали на происшествие в Крыму. Так, блогер RoksolanaToday&Крым пишет, что "В районе мыса Сарыч трассу Севастополь-Ялта засыпало камнями с неба".
Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь
"Правительство" Севастополя
Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь
"Правительство" Севастополя
Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь
Пресс-служба "правительства" Севастополя
Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь
RoksolanaToday&Крым
Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь
RoksolanaToday&Крым
Обвал породы на трассе Ялта-Севастополь
RoksolanaToday&Крым
В районе мыса Сарыч трассу Севастополь-Ялта засыпало камнями с неба— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 грудня 2018 р.
https://t.co/2lMdtXFFMS pic.twitter.com/8os0Eh3OC7
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Ялте произошло ЧП с грузовиком. Машина потеряла управление и упала с обрыва на находящийся внизу аквапарк.
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