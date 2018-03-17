Камень на шее: Орешкин предсказал судьбу Донбасса после выборов Путина

Глава РФ Владимир Путин после президентских выборов будет не в силах присоединить оккупированные территории Донбасса.

Россия не сможет выдержать новые санкции, которые последуют в случае новой аннексии. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Апострофу".

"Думаю, не стоит ожидать после выборов и нового подхода Кремля к вопросу Донбасса. У Путина все меньше ресурсов, в том числе чисто экономических. И он прекрасно понимает, что "присоединить" Донбасс, чего от него ждет значительная часть национал-патриотического электората, он не в силах", - сказал политолог.

Он отметил, что "репутационные, экономические и санкционные издержки будут просто невероятные". Более того, сам Путин также "совершенно не в восторге от такой идеи".

"Но, насколько я понимаю, и Порошенко не очень рвется этот камень брать себе на шею. Слова-то он говорит, но в прагматических действиях ему это не очень надо, скажем прямо. Поэтому я думаю, что Донбасс будет в промежуточном статусе, как Приднестровье, Северный Кипр, Абхазия и Южная Осетия", - считает Орешкин.

"Изменить Путин вряд ли что-то сможет. Надо понимать очень простую вещь: у него очень узкий коридор возможностей", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", ранее генерал спрогнозировал планы Путина по Украине после выборов.