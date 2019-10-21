"Камаз" все: в Москве скончался враг Украины. Фото

В Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "Камаз".

Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав фото оккупанта.

‏"Смоляниченко Вадим Владимирович "Камаз" (16/02/79, Шахты) умер ночью 18-19/10/19 в Москве от инсульта", - написано в сообщении.

Вадим Смоляниченко Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляниченко Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляниченко Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляниченко Twitter Necro Mancer

Как писал OBOZREVATEL, накануне на центральной площади Луганска люди выстроились в надпись: "Мы хотим в Россию". Такая выходка разозлила пользователей сети.

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