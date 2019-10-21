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22 октября • обновлено в 02:55
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"Камаз" все: в Москве скончался враг Украины. Фото

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В Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "Камаз".

Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав фото оккупанта.

‏"Смоляниченко Вадим Владимирович "Камаз" (16/02/79, Шахты) умер ночью 18-19/10/19 в Москве от инсульта", - написано в сообщении.

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Вадим Смоляниченко

Вадим Смоляниченко

Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляниченко

Вадим Смоляниченко

Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляниченко

Вадим Смоляниченко

Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляниченко

Вадим Смоляниченко

Twitter Necro Mancer

Как писал OBOZREVATEL, накануне на центральной площади Луганска люди выстроились в надпись: "Мы хотим в Россию". Такая выходка разозлила пользователей сети.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Россия Москва
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