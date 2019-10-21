"Камаз" все: в Москве скончался враг Украины. Фото

В Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "Камаз".
Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав фото оккупанта.
"Смоляниченко Вадим Владимирович "Камаз" (16/02/79, Шахты) умер ночью 18-19/10/19 в Москве от инсульта", - написано в сообщении.
Вадим Смоляниченко
Twitter Necro Mancer
Вадим Смоляниченко
Twitter Necro Mancer
Вадим Смоляниченко
Twitter Necro Mancer
Вадим Смоляниченко
Twitter Necro Mancer
Смоляниченко Вадим Владимирович "Камаз" (16/02/79, Шахты) умер ночью 18-19/10/19 в Москве от инсульта https://t.co/V3ZMj6fKsl #груз200 #роа pic.twitter.com/32X0x14MNK— Necro Mancer (@666_mancer) October 20, 2019
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