Просили пароль: журналист "1+1" рассказал, как его обыскивала СБУ

Журналист телеканала "1+1" Евгений Куксин заявил, что не намерен сотрудничать со Службой безопасности Украины, сотрудники которой провели обыск на его рабочем месте в рамках дела о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

"Они искали "что-то, чем я мог записать беседу Гончарука". Вы понимаете весь маразм этой ситуации? Но они на полном серьезе так и говорили. При том, что никаких обвинений мне не предъявлено", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как пояснил журналист, сотрудники СБУ предъявили ему решение суда, которое давало право на обыск его личных вещей. У журналиста попросили предоставить устройство, с помощью которого тот якобы записывал беседу премьер-министра, а также дать пароль от рабочего компьютера.

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"Они попросили у меня устройство, которым записывался Гончарук. Глупо звучит. Сначала ответьте на вопрос, как я попал на то совещание 16 декабря", – спросил Куксин. И добавил: "Какого х*ра я должен сообщать пароль от компьютера, на котором я работаю над своими материалами?"

По мнению журналиста, сотрудники СБУ, во-первых, забыли о принципе презумпции невиновности, который действует в любом правовом государстве, а во-вторых, вели себя недостаточно корректно по отношению к журналистам. "Если к вам приходят борзые дяди и требуют дать им устройство, которым что-то записывалось, вы будете с ними сотрудничать?" – спросил он.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18, в Киеве в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. Силовики предоставили постановление суда о проведении следственных действий. Журналисту Евгению Куксину предложили добровольно выдать устройства для прослушки и монтажа. Сотрудники СБУ начали изымать технику в офисе: в протокол внесли системный блок компьютера Куксина, а также компьютеры других сотрудников, на которых он мог работать.

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