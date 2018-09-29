''Какое унижение! Хочу смыть!'' Сбежавшую в Россию Седокову довели до истерики на концерте

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, пожаловалась на неудачный корпоратив, на котором гости "ели шашлык" и смотрели на нее "как на клоуна".

"Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус", - написала Седокова в Instagram.

"Развлекай нас, а мы устали, посидим. А ты же профессионал. Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так и эдак и пошутила и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им по*уй на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни", - возмутилась певица.

Седокова заявила, что мечтает стать "большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова взволновала фанов интимным признанием.