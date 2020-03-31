И словно мухи тут и там

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам…

В. Высоцкий, песня о слухах

С началом эпидемии короновируса в масс-медиа было запущено множество версий о причинах нового недуга. Среди прочих как всегда были и конспирологические. Самая распространённая – это проклятые янки решили остановить рост производства в Китае и убрать конкурента, а заодно и ЕС весь на тот свет отправить. Есть и более забористые – масонские ложи сокращают население Земли для заселения планеты рептилоидами.

Слухи о бактериологическом оружии у нас запускают давно. С середины 2000-х масс-медиа России и различные спонсируемые из-за поребрика информационные ресурсы, а также маргинальные политиканы распространяют фейки о том, что на территории Украины США, как правило, военное ведомство нашего стратегического партнёра, строит секретные бактериологические лаборатории, которые отрабатывают своё смертоносное оружие то на России, а то и прямо в самой Украине. Все помнят, что когда были вспышки свиного гриппа, российские кликуши обвиняли в этом Украину и США. С началом российской агрессии эти информационные вбросы стали чаще и изощреннее.

Один из источников вдохновения фейкомётов из России, а также их наймитов в Украине - это так и не построенная в городе Мерефа Харьковской области бактериологическая лаборатория.

Известно, что с 1993 года Украина в рамках совместной программы с США осуществляла строительство бактериологических лабораторий. Происходило это на деньги США в рамках грантовых проектов и было связано с деятельностью ветеринарной медицины и санитарно-эпидимиологической службы.

Для любителей конспирологических версий напомним, что в Украине есть большое количество скотомогильников, где захоронен забитый по причине различных болезней (ящур, чума и др.) домашний скот. Сами эти могильники являются носителями заболеваний животных, поэтому задачами лабораторий и должно быть изучение подобных инфекций, периодические заборы проб почвы и т.д. Потому эта программа и финансировалась за счет Министерства сельского хозяйства США.

Но ещё в 2012-2013 годах различные кормящиеся в Генеральном консульстве России маргиналы типа Паши Тищенко, Сережи Моисеева, Гены Макарова стали будоражить народ, распространяя откровенную ложь на тему того, что подлые янки строят на Харьковщине лабораторию, чтобы проводить опыты на жителях Мерефы, а потом страшным бактериологическим оружием травить соседние области России, чтобы подорвать аграрный потенциал великой духовно-скрепной страны.

Понятно, что наряду со "сланцевой" истерией это был один из поводов раскачать ситуацию в "братской" Украине, с целью вывести людей на улицы и спровоцировать нестабильность в регионе, а желательно и во всей стране. Напомним, что у власти в Украине тогда был большой друг России Виктор Янукович, а харьковским губернатором был любитель "русского мира" Михаил Добкин.

Но дружба дружбой, а Украина для России – это лишь площадка для удовлетворения своих геополитических амбиций. Поэтому ситуацию у нас в стране "русский друг" раскачивал уже тогда. По итогу, тогда же, в 2013 году тему со строительством в Мерефе баклаборатории закрыли и более к ней уже никогда не возвращались. Это, конечно же не мешало российском лженовостям писать полные бреда статьи о создании в Украине, в частности в той же Мерефе, бактериологических лабораторий Пентагона, которые "должны уморить всё русское население Украины, свободный и непокоренный Донбасс" (эта жертва добавилась с 2014) и конечно же, саму "Россию матушку".

Фантазии российским журношл*хам и их украинским прихлебателям, многие из которых типа Шкоды, Моисеева, Чаленко уже давно обосновались в Москве, не занимать. Обидно только одно. Украина никогда не разрабатывала бактериологическое оружие против России, но стала огромным полем применения против нас такого страшного оружия как ИНФОРМАЦИОННОЕ. На нашей земле против нас отрабатывают мощнейшие информационные технологии, сеют панику и хаос. Давайте лучше думать об этом, а не верить "уткам" с РашаТВ. А в завершение напомню, что от короновируса хорошо помогают чистые руки, чистый воздух, карантин и марлевые повязки, а не конспирологические версии.

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