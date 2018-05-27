"Какое красивое дитя!" Появилось фото погибшего на Донбассе защитника Украины

В субботу, 26 мая, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий Виктор Ферлиевич.
Об этом сообщается в Twitter на странице блогера с ником Ukr_Che. Боец 24-й омбр погиб в Донецкой области под Горловкой.
Ферлиевичу было 23 года, он был родом из села Конятин Путильского района Черновицкой области.
Вероятно, именно о нем накануне сообщал волонтер Мирослав Гай.
26 травня 2018 року.— Ukr_Che (@Ukr_Che) 27 мая 2018 г.
Під Горловкою загинув боєць 24 омбр ФЕРЛІЄВИЧ Віктор Васильович, з с. Конятин, Путильського району, Чернівецької області... 26 серпня 1994 року народження, лише 23 роки.... pic.twitter.com/ERJvSqmKDx
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 25 мая украинские военные уничтожили 2 и ранили 4 террористов.
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