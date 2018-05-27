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"Какое красивое дитя!" Появилось фото погибшего на Донбассе защитника Украины

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В субботу, 26 мая, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий Виктор Ферлиевич.

Об этом сообщается в Twitter на странице блогера с ником Ukr_Che. Боец 24-й омбр погиб в Донецкой области под Горловкой.

Ферлиевичу было 23 года, он был родом из села Конятин Путильского района Черновицкой области.

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Пытались нанести удар: террористы понесли серьезные потери на Донбассе

Вероятно, именно о нем накануне сообщал волонтер Мирослав Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 25 мая украинские военные уничтожили 2 и ранили 4 террористов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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