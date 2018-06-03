Самое забавное в истории с реакцией на операцию СБУ - это экспертный анализ великих умов относительно того, что задержанный "г" не похож на агента Путина.

Интересно, а кто был бы похож? Вы ожидали Джеймса Бонда? Или просмотр десятка фильмов про агента 007 позволяет с одного взгляда сказать, агент Путина тот или иной человек или не агент? Каким он должен быть, настоящий агент Путина? Статный красавец, аля Пирс Броснан? Или блондин с голубыми глазами и геогеевской лентой на перевес? Как должен выглядеть пойманный человек, чтобы сторонники теории заговора сказали "а ну точно, сразу видно, агент Путина".

Правда жаль, что ФСБ не вербует таких? Вот бы просто было. Идешь по улице, присмотрелся к человеку и тут же скрутил ему руки, как агенту Путина.

Вы говорите, что пойманный "Г" был патриотом и даже помогал армии, а значит не мог бы быть агентом ФСБ. А что, по вашему, агенты ФСБ, под прикрытием, ведут страничку вконтакте и пишут слава российской армии? Или, когда вы внедряете человека, вы стараетесь сделать так, чтобы он не вызывал подозрений? Чтобы он мимикрировал под противника? Это было бы логично. Но да, тяжело потом "эксперту из фейсбука" поверить. Может в это трудно поверить, но агент ФСБ в Украине всегда будет казаться патриотом. Работа у него такая. Это не значит, что все патриоты, агенты Путина. Но точно, что все агенты Путина - патриоты. Может, кроме, Медведчука, но это совсем другая история.

Вы говорите пойманный "Г" работал в сфере вооружения и это, конечно, его тут же оправдывает. Вы серьезно? Россия находится в состоянии войны с Украиной. И как вы думаете, в какую сферу им интереснее всего внедрить своих агентов? Как вы думаете, неужели у них не получилось? Неужели среди сотен решал, которые как две капли воды похожи на этого "Г" облепивших украинские гос органы и гос предприятия, ФСБ не смогло завербовать парочку? Хорошо бы еще, чтобы не парочку десятков. И когда решала, ранее работавший с регионалами, оказывается втянут в торговлю оружием, разве не делает это его чуть не идеальным обьектом для вербовки русскими?

Да, этот "Г" не выглядит интеллектуальным богатырем. Но простите, такие решалы и облепили нашу оборонку. И именно потому что он такой, он и попался. Сработал человеческий фактор. Был бы он умнее или осторожнее, мы спорили бы сейчас совсем по другому поводу.

Все описанное выше банально. Тут не надо быть генералом СБУ в отставке. И очень странно, что такие вещи надо объяснять.

Забавно другое. Как в один миг вся российская "либеральная общественность" заговорила языком российского МИДа. А значит случилось что то очень важное. Что там, за поребриком, все так напряглись. И что даже "либералы" вынуждены отрабатывать свой хлеб. А пропаганда работает на полную катушку, используя полезных идиотов из иностранных СМИ. Которые, СМИ, ведут сейчас себя точно также, как в случае с Израилем. Когда на каждый адекватный ответ израильтян на террористическую атаку клеймят позором израильскую военщину, обвиняя в гибели невинных террористов.

И самое интересное теперь, что же есть такого на записях СБУ, которые еще не опубликовали. Что так пугает русских. И почему это их пугает.