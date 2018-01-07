УкрEngРус

"Какие-то фашисты": освобожденные украинцы назвали главных палачей в "Л/ДНР"

5.7тЧитать новость на украинском

К украинским заложникам в застенках "Л/ДНР" хуже всего относились так называемые донские казаки.

Об этом в эфире ObozTV рассказала волонтер Наталья Юсупова.

"Многих держали первые полгода в подвалах. Говорят, что самыми страшными, кто там их истязал и издевался, были донские казаки. Говорят, что они какие-то фашисты. Я так понимаю, что в основном все ребята держались на уровне. Не дай Бог через это пройти. Я представляю, как это было ужасно", - добавила она.

Новости
"Никто не встречал, сразу попали на подвал": обмен пленными возмутил террористов "ДНР"

Также волонтер сообщила, что по словам освобожденных, там еще остались украинские военные.

"Самое страшное, что там еще остались наши ребята. Вот одних забрали, они говорят, что оставалось еще 5 человек", - отметила Юсупова.

Также она сообщила, что механизм обмена украинским пленникам был неизвестен.

"Просто зашли, сказали: "ты, ты и ты". Наверное, там какие-то свои переговоры были", - заключила Юсупова.

Как сообщал "Обозреватель", 27 декабря террористы "ДНР" и "ЛНР" передали Украине 73 пленных. Взамен они должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.

Читайте все новости по теме "Обозреватель TV" на Обозревателе.

Темы
Обозреватель TVЭфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияОбмен пленнымиАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Наталья Юсупова
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости