"Какие-то фашисты": освобожденные украинцы назвали главных палачей в "Л/ДНР"

К украинским заложникам в застенках "Л/ДНР" хуже всего относились так называемые донские казаки.

Об этом в эфире ObozTV рассказала волонтер Наталья Юсупова.

"Многих держали первые полгода в подвалах. Говорят, что самыми страшными, кто там их истязал и издевался, были донские казаки. Говорят, что они какие-то фашисты. Я так понимаю, что в основном все ребята держались на уровне. Не дай Бог через это пройти. Я представляю, как это было ужасно", - добавила она.

Также волонтер сообщила, что по словам освобожденных, там еще остались украинские военные.

"Самое страшное, что там еще остались наши ребята. Вот одних забрали, они говорят, что оставалось еще 5 человек", - отметила Юсупова.

Также она сообщила, что механизм обмена украинским пленникам был неизвестен.

"Просто зашли, сказали: "ты, ты и ты". Наверное, там какие-то свои переговоры были", - заключила Юсупова.

Как сообщал "Обозреватель", 27 декабря террористы "ДНР" и "ЛНР" передали Украине 73 пленных. Взамен они должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.