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''Какие повстанцы?!'' Сеть разозлило подлое заявление генсека ОБСЕ о ''Л/ДНР''

8.8тЧитать материал на украинском

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер назвал самопровозглашенные республики "Л/ДНР" "повстанческими".

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Neue Osnabrucker Zeitung, добавив, что провокации на Донбассе ведутся с обеих сторон. На такие высказывания резко отреагировали в сети.

"У меня только один вопрос — когда мы выгоним миссию ОБСЕ из Украины и пригласим адекватных наблюдателей. Потому что это интервью секретаря ОБСЕ — это не дно, это дважды пробитое дно. Оказывается ОБСЕ "в течение нескольких месяцев обращали внимание на потенциал напряжения в Черном море". Где результат, Карл, пардон Томас Гремингер", — написал историк и публицист Станислав Федорчук в Facebook.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер

Neue Osnabrucker Zeitung

"Оказывается, что этот мудак ставит в одно звено событий стремление Украинской православной церкви к автокефалии, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выборы в "повстанческих республиках". То есть, этот Гремингер, несмотря на существование оккупированных территорий, называет их "повстанческими республиками". Ну и вишенка на торте "провокации с обеих сторон". Ну да, изнасилованная носила слишком короткую юбку", — продолжил историк свои возмущения.

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Его также поддержали комментаторы. "Я спецыально проверял немецкий текст — там повстанческие республіки", "Контора, которая трактует агресора, как партнера и учасника процесса контроля. Противнее не придумаешь", "ОБСЕ на данном этапе — полностью ФСБшная контора", — отметили они.

''Какие повстанцы?!'' Сеть разозлило подлое заявление генсека ОБСЕ о ''Л/ДНР''
''Какие повстанцы?!'' Сеть разозлило подлое заявление генсека ОБСЕ о ''Л/ДНР''
''Какие повстанцы?!'' Сеть разозлило подлое заявление генсека ОБСЕ о ''Л/ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что Российская Федерация не является страной-агрессором.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как и было предсказано, западные кураторы сливают украину)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, агония под названием весьмирснами...революция гнидости...МАНДАйн в бывшем городе герое Киеве...война Украины с РФ....разваливаются с каждым днем в глазах и умах европейцев....вы свiдомий скот, совершивший гос переворот, организовавший гражданскую войну, разграбивший Украину до самой нищей европейской страны...вы быдло....обычное свiдоме бидло!!!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Предлагаю в знак протеста против предательства всех чиновников усиго свиту, Украине выйти из всех международных договоров,отозвать своих послов, построить забор и выкопать ров по периметру всех границ! Весь мир будет рыдать в три ручья, скулить щеневмерлу, и в оконцовке на коленях попросит прощенья и вручит материльную компенсацию в ахулиард доллараф!
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