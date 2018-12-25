''Какие повстанцы?!'' Сеть разозлило подлое заявление генсека ОБСЕ о ''Л/ДНР''

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер назвал самопровозглашенные республики "Л/ДНР" "повстанческими".

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Neue Osnabrucker Zeitung, добавив, что провокации на Донбассе ведутся с обеих сторон. На такие высказывания резко отреагировали в сети.

"У меня только один вопрос — когда мы выгоним миссию ОБСЕ из Украины и пригласим адекватных наблюдателей. Потому что это интервью секретаря ОБСЕ — это не дно, это дважды пробитое дно. Оказывается ОБСЕ "в течение нескольких месяцев обращали внимание на потенциал напряжения в Черном море". Где результат, Карл, пардон Томас Гремингер", — написал историк и публицист Станислав Федорчук в Facebook.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер Neue Osnabrucker Zeitung

"Оказывается, что этот мудак ставит в одно звено событий стремление Украинской православной церкви к автокефалии, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выборы в "повстанческих республиках". То есть, этот Гремингер, несмотря на существование оккупированных территорий, называет их "повстанческими республиками". Ну и вишенка на торте "провокации с обеих сторон". Ну да, изнасилованная носила слишком короткую юбку", — продолжил историк свои возмущения.

Его также поддержали комментаторы. "Я спецыально проверял немецкий текст — там повстанческие республіки", "Контора, которая трактует агресора, как партнера и учасника процесса контроля. Противнее не придумаешь", "ОБСЕ на данном этапе — полностью ФСБшная контора", — отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что Российская Федерация не является страной-агрессором.