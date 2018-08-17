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"Просто медитируй!" Сеть назначила "героя" драки нардепов на ТВ

3.6тЧитать новость на украинском

Пользователей сети позабавила реакция политического эксперта Александра Солонтая на драку народных депутатов Игоря Мосийчука (Радикальная партия) и Сергея Шахова ("Наш край") на телевидении.

В частности, Солонтай во время инцидента совершенно спокойно смотрел на происходящее и не пытался никого остановить (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"В драке Шахова с Мосийчуком, мой герой - Солонтай. Когда м*даки ссорятся, просто сохраняй спокойствие и медитируй", - прокомментировал общественный деятель Александр Равчев.

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"Однозначно, приз!" - прокомментировала пост Марина Романцова.

"Солотай - красавчик!" - считает Леся Харченко.

Также в сети появилось видео инцидента, на котором Солонтаю дорисовали ангельские крылья и нимб.

"Ангел и два черта", - посмеялся Василий Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе Мосийчук в прямом эфире сцепился с нардепом от "Блока Петра Порошенко".

Персоны
Игорь МосийчукСергей Шахов
Место
УкраинаКиев
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