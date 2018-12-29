Как завершить войну на Донбассе: названы важные шаги

Украина должна укрепить международную коалицию для противостояния России, усилить санкции против РФ, а также укрепить обороноспособность, чтобы завершить войну на Донбассе и ускорить достижение мира в стране.

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью "Укринформу". Дипломат также опроверг существование якобы "усталости от Украины".

"Она (коалиция в поддержку Украины. - Ред.) уже фактически существует, но ее необходимо поддерживать и укреплять", - отметил он.

"Сколько бы они не говорили, что Россия, дескать, даже лучше себя чувствует под режимом санкций - это свидетельствует только о том, что до сих пор не задействованы все ресурсы, которых еще очень много. Это и отключение от системы SWIFT, и персональные точечные санкции, замораживание счетов ... Я думаю, что если бы сегодня заморозить у пары сотен людей, которые входят в верхушку России, их счета в США и ЕС, мы услышали бы совершенно другой разговор ", - сказал Ельченко.

"Корреспондент"

Дипломат также призвал к более жестким ограничениям свободы передвижения россиян, в отношении которых введены санкции.

"В новом пакете американских санкций, который сейчас рассматривается, говорится, в частности, о запрещении рейсов "Аэрофлота" в США. Это уже конкретный шаг. Еще можно ужесточить визовый режим. Ибо легко сидеть в Москве и рассказывать о провокациях Украины, а на выходные летать в Париж отовариваться либо в Лондон. Если не смогут летать - останутся Таганрог и Воронеж. Там тоже есть магазины. Попробуют там скупиться ", - объяснил Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская армия взяла под жесткий контроль ''серую зону'' на Донбассе.