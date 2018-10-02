"Янукович вернет мир на Донбасс": СМИ разоблачили тайный план его адвоката

Кардинально изменить ситуацию в российско-украинском конфликте и вернуть мир на Донбасс может только бывший президент Украины Виктор Янукович.

Такое неожиданное заявление опубликовал The Бабель, ссылаясь на интервью с адвокатом президента-беглеца, старшим партнером адвокатского объединения AVER LEX Виталием Сердюком.

По мнению издания, цель Сердюка: вернуть Януковичу президентство и показать, что он якобы не мог самоустраниться от выполнения своих обязанностей.

"Чтобы нового президента выбрали, старого должны лишить полномочий. Янукович по Конституции полномочия не потерял. Но окончательный ответ должен дать Конституционный суд", - пояснил сам адвокат.

При этом, о Викторе Януковиче он рассказывает с улыбкой и в разговоре называет его "Федорыч". Однако отвергает любую критику в адрес президента-беглеца. Утверждает, что верит ему, ведь Янукович якобы искренен.

"Когда долго работаешь в уголовном процессе, начинаешь чувствовать, искренний человек или нет, - говорит Виталий. - Да, я ему верю".

Впрочем, учитывая размеры гонораров, которые привозят адвокатам экс-президента из России, подобные заявления неудивительны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новые адвокаты Виктора Януковича устроили скандал в зале суда во время заседания. С одним из адвокатов - Виктором Овсинниковым - Янукович появился на совместной фотографии, которую уже высмеяли в сети.