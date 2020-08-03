Как выглядит захватчик БЦ "Леонардо" в Киеве: лицо и личность террориста раскрыли

Валентина Гембарская Расследования 13:58, 3.08.2020 Обновлено: 15:10, 3.08.2020

Появилось первое фото захватчика заложника в БЦ "Леонардо" в Киеве. Также установлена его личность – Каримов Сухроб Рахматович.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана – Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям – это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и милиции", – написал Геращенко.

По его словам, введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяла на себя СБУ.

Также на фото видно заложницу террориста – руководителя отделения АО Universal Bank.

Личность киевского террориста установлена
Facebook Геращенко
Сухроб Каримов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание. Позже стало известно, что требует террорист.

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