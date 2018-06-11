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Как в тюрьме: "госслужащие ЛНР" пожаловались на "произвол" оккупантов

1.6тЧитать новость на украинском

Террористы "ЛНР" запретили сотрудникам оккупационных администраций выезжать в ближайшее время за пределы Луганска.

По словам местных жителей, речь идет о запрете выезда, например, в Донецк, передает LIGA.net.

"В случае, если есть необходимость выезда, то нужно написать специальную бумагу на работе и обосновать свой выезд. Например, предоставить справку, что по состоянию здоровья нуждаешься в лечении или обследовании, а по возвращении подготовить специальный отчет, куда ездил в отпуск, что там делал", – рассказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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Другой собеседник добавил, что запрет также касается и выезда на ЧМ-2018 в РФ.

"Эти "госслужащие" осознают, что в Украину они – "невъездные". Поэтому хотят поехать в Россию и "ДНР", но возмущаются, что они "как в тюрьме", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия собирается ввести режим жестких ограничений для транспорта из "ЛНР" на время ЧМ-2018 по футболу.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Фотки "оккупантов" можно? А то они у вас какие-то невидимые: вы про них много рассказываете, а фоток нет...
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