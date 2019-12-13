Как в США: Аваков приписал ветеранам войны на Донбассе "вьетнамский синдром"

У многих ветеранов войны на Донбассе после возвращения с фронта прослеживается "вьетнамский синдром".

Такое заявление сделал глава МВД Арсен Аваков в пятницу, 13 декабря, в эфире "Свободы слова Савика Шустера", комментируя прорыв в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Он отметил, что многие из тех, кто защищал Украину, замешаны в криминале. В качестве доводов он вспомнил о недавнем убийстве ребенка в центре Киева, делах российского депутата Дениса Вороненкова, АТОшника Виталия Олешко, а также активистки Екатерины Гандзюк.

"США получили вьетнамский синдром после войны во Вьетнаме. По-моему, около 60% солдат, которые прошли Вьетнам, привлекались к ответственности. Их арестовывала полиция, задерживала... У нас очень похожая ситуация. По нашим данным, через войну прошли от 300 до 400 тысяч человек. Это очень много", – сказал министр.

Арсен Аваков скриншот

Аваков отметил, что защитники независимости Украины "имеют заслуги перед страной, но это не значит, что все замечательные".

"Если среди них есть те, кто совершают преступления, это не значит, что остальные негодяи. Это не так. Но надо быть честными", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков заявил о "сливах" в расследовании убийства Шеремета. По его словам, силовики заподозрили, что с самого начала расследования кто-то информировал подозреваемых, поэтому в течение трех с половиной лет оно проходило в режиме секретности.

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