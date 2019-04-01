Как в Сирии: Тука назвал два варианта освобождения Донбасса военным путем

Существует только два варианта освобождения оккупированных территорий Донбасса военным путем – вытеснение и массированное уничтожение населенных пунктов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Он отметил, что есть большая разница между военными потенциалами Киева и Москвы.

"Кроме этой разницы, специалисты отмечают еще термин как "вооруженные" или "военные действия" в населенных пунктах. С этой точки зрения существует принципиально два разных подхода освобождения территории. Первый вариант – это осада, блокада и вытеснение. Второе – это вариант сирийского Алеппо. Больше способов освобождения вооруженным путем населенные пункты военная наука не придумала", – сказал он.

По словам заместителя министра, первый вариант не рассматривается, а второй он назвал ерундой.

"Что касается первого пункта – у меня есть огромные сомнения, что в очередной раз Россия будет молча наблюдать за теми долговременными действиями со стороны собственной границы. Мы, к сожалению, на своем горьком опыте помним и Илловайск, и Дебальцево. Что касается массированного уничтожение собственных населенных пунктов, с моей точки зрения, это варварство по отношению как к собственной территории, так и гражданскому населению", – сказал Тука.

Как сообщал OBOZREVATEL 20 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе. По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены против 294 юридических и 848 физических лиц.

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