"Как в оккупации?" Цимбалюк затроллил пропагандистов "Л/ДНР" на пресс-конференции Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк встретился с пропагандистами террористов "Л/ДНР" в кулуарах пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Видео жестко диалога с ними он опубликовал на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как Донецк наш украинский в оккупации поживает?" – обратился Цимбалюк к пособникам оккупантов.

На его вопрос они отреагировали раздраженно и огрызнулись. "Ваш мы не знаем, наш хорошо. Нам прекрасно и без вас", – съязвили рупоры боевиков.

Цимбалюк и пропагандисты "Л/ДНР"

Цимбалюк, в свою очередь, спросил у них, как им живется при комендантском часе. "А как вам убивать людей Донбасса, рушить наши дома, украинские снаряды в нашу сторону летят? Как вам, спокойно спится?" – разразился фейками российской пропаганды пособник захватчиков.

Однако украинский журналист тут же поставил его на место, напомнив, что он является соучастником военного преступления.

"Друг мой, мне спится хорошо. В таком ключе мы общаться не будем. Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", – осадил пропагандиста Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что Донбасс после российского вооруженного вторжения уже никогда не сможет восстановить свою экономическую мощь. Он, как и временно оккупированный Крым, станет вечным напоминанием о сущности "дружбы" России.

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