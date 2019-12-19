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19 декабря • обновлено в 11:37
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"Как в оккупации?" Цимбалюк затроллил пропагандистов "Л/ДНР" на пресс-конференции Путина

3.4т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк встретился с пропагандистами террористов "Л/ДНР" в кулуарах пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Видео жестко диалога с ними он опубликовал на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как Донецк наш украинский в оккупации поживает?" – обратился Цимбалюк к пособникам оккупантов.

На его вопрос они отреагировали раздраженно и огрызнулись. "Ваш мы не знаем, наш хорошо. Нам прекрасно и без вас", – съязвили рупоры боевиков.

Цимбалюк и пропагандисты "Л/ДНР"

Цимбалюк и пропагандисты "Л/ДНР"

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Цимбалюк, в свою очередь, спросил у них, как им живется при комендантском часе. "А как вам убивать людей Донбасса, рушить наши дома, украинские снаряды в нашу сторону летят? Как вам, спокойно спится?" – разразился фейками российской пропаганды пособник захватчиков.

Однако украинский журналист тут же поставил его на место, напомнив, что он является соучастником военного преступления.

"Друг мой, мне спится хорошо. В таком ключе мы общаться не будем. Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", – осадил пропагандиста Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что Донбасс после российского вооруженного вторжения уже никогда не сможет восстановить свою экономическую мощь. Он, как и временно оккупированный Крым, станет вечным напоминанием о сущности "дружбы" России.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Пресс-конференция Путина
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
ДНР
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Вот ты где, черт ушастый , а то мы тебя потеряли
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Обоз в очередной раз опозорился.ведь мощно провели по губам Цимбалюку
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
За один только этот покровительственный, барский, свысока и через губу тон петуха ушастого надо бы отрезвить немножко билетом в один конец на родину его нищую
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